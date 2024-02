Lescars Kfz-Batterie-Wächter, Standort-Suche

Den Zustand der Kfz-Batterie mit Live-Daten via App überwachen

– Für Blei-Säure- und Lithium-Batterien mit 6, 12 und 24 Volt

– Alarmbenachrichtigung bei ungewöhnlichen Batteriewerten

– Kabellose Daten-Übertragung per Bluetooth an Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App zeigt Spannung, Temperatur, Batterie-Kapazität u.v.m. in Echtzeit

– Aufzeichnung der Strecke, Kosten, Fahrgewohnheiten, Kfz-Standortanzeige in Karte

– Unbegrenztes Speichern der Daten in der App

Mit dem Kfz-Batterietester und Wächter von Lescars hat man die Batterie von praktisch jedem Fahrzeug im Blick – egal ob Roller, Auto, Lkw oder Boot: Der Batteriewächter wird einfach angeschlossen und mit dem Smartphone oder Tablet-PC gekoppelt. Schon werden die Daten per kostenloser App in Echtzeit übertragen.

Volle Kontrolle dank kostenloser App: Über iOS- und Android-Mobilgeräte kann der aktuelle Standort des Fahrzeugs abgefragt werden. Ideal, wenn man zum Beispiel in einer fremden Stadt unterwegs ist. Außerdem bietet die App eine Reiseaufzeichnung mit Karte und stellt die Datenhistorie grafisch dar.

Warnsignal bei zu niedriger Spannung: Der Wächter erfasst alle Spannungswerte beim Start und beim Laden während der Fahrt. Fällt die Spannung einmal zu stark ab, warnt er sofort!

Einfache Langzeitauswertung: Die kostenlose App stellt die gesammelten Batteriedaten grafisch dar. So erkennt man frühzeitig, wann Handlungsbedarf besteht und die Batterie ausgetauscht werden sollte.

– Geeignet für Blei-Säure- und Lithium-Batterien mit 6, 12 und 24 Volt: für Batterien von Mofas, PKWs, Campern, LKWs, Booten u.v.m.

– Überwacht die Spannung der Fahrzeug-Batterie

– Bluetooth 4.2: für kabellose Daten-Übertragung an Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für iOS und Android: zeigt aktuelle Spannung, Start- und Ladespannung, Temperatur, Batterie-Kapazität u.v.m. in Echtzeit, Aufzeichnung der Strecke, Kosten, Fahrgewohnheiten und Daten-Export als Excel-Datei

– Bis zu 4 Wächter gleichzeitig mit App koppelbar

– Trip-Computer: Zeit-Protokoll der Motorlaufzeiten

– Viele Zusatz-Funktionen: grafische Historie, Autostandortsuche über Live-Karte, Reiseaufzeichnung mit Karte und Route, Multi-Fahrzeug-Management, GPS-Tracker (verwendet GPS-Modul des Smartphones), unbegrenztes Speichern der Werte u.v.m.

– Alarmbenachrichtigung bei ungewöhnlichen Batteriewerten

– Kurzschluss- und Verpolungsschutz

– Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis +90 °C

– Wasserdichtes Gehäuse: IPX7

– Stromversorgung: direkt über Kfz-Batterie, Leistungsaufnahme: 1 mA

– Maße: 85 x 35 x 14 mm, Gewicht: 36 g

– Kfz-Batteriewächter inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107424387

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3503-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3503-4322.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Lt2XTWTW3cFyYKp

