Leipzig-Expansion: anhaltendes internationales Wachstum

Flaschen-Versand aus Deutschland in 34 verschiedene Länder

Die Flaschenland GmbH, ein führender Anbieter von Flaschen und Gläsern im Großhandel, erweitert ihre Präsenz mit einer neuen Niederlassung in Leipzig. Dies ist der vierte Standort in Deutschland – neben Berlin, Hameln und der Zentrale in Koblenz. Damit festigt das Unternehmen seine marktführende Position in der Branche und baut seine Logistik- und Vertriebsnetzwerke weiter aus.

Bis 2015 war Flaschenland in 10 Ländern mit eigenständigen Onlineshops aktiv. Zeitgleich mit der neuen Niederlassung in Leipzig hat das Unternehmen sein Netzwerk auf 34 Ländershops mit jeweils eigener Marke skaliert.

Die Flaschenland GmbH bietet eine breite Palette an Glas- und Kunststoffflaschen sowie speziellen Verpackungslösungen für die Kosmetik-, Lebensmittel- und Medizinbranche. Mit flexiblen Bestellmöglichkeiten, attraktiven Staffelpreisen und einer umfassenden Beratung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Großhandel.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur praktische, sondern auch ästhetische Verpackungslösungen zu bieten, die ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden“, so Geschäftsführer Robert Cipin. Gemeinsam mit Tobias Mayer – ebenfalls Geschäftsführer – arbeitet er kontinuierlich daran, das Sortiment und den Service von Flaschenland zu erweitern.

Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Robert Cipin

Geschäftsführer

Die Flaschenland GmbH ist ein in Europa marktführendes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Nahrungsmittel- und Kosmetikverpackungen mit Sitz im nördlichen Rheinland-Pfalz. Zusätzlich haben wir Standorte für Vertrieb, IT/Tech und Marketing in Berlin und Leipzig.

Vor 4 Jahren haben wurde das Unternehmen übernommen und seitdem hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. Flaschenland ist inhabergeführt.

Im Jahr 2021 wurde ein neuer Standort direkt an der Autobahn A3 bezogen. Hier werden alle Produkte konfektioniert und europaweit an über 1 Millionen Kunden aus den Bereichen B2B und B2C versendet. Flaschenland bietet seinen Kunden ein Sortiment von über 2.000 Produkten.

Kontakt

Flaschenland GmbH

Robert Cipin

Augustuspl. 1

04109 Leipzig

01734976032



http://www.flaschenland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.