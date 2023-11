LED-Arbeitsleuchte CENALED FLOOD mit Flexarm

Wer in seinem Arbeitsbereich temporär flexibles Licht benötigt, für den ist die CENALED FLOOD mit Flexarm genau die richtige Leuchte. Die handliche Arbeitsleuchte ist mit energiesparenden Hochleistungs-LEDs ausgestattet und bietet eine hohe Lichtausbeute. Zudem kann die Leuchte sowohl stationär, als auch temporär eingesetzt werden. Der flexible Arm ermöglicht dabei eine einfache und gezielte Anpassung der Lichtführung, um eine adaptive Beleuchtung für unterschiedlichste Arbeitsumgebungen zu ermöglichen.

Die CENALED FLOOD hat zwei entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Arbeitsleuchten: Durch den flexiblen Arm kann das Licht genau dorthin gelenkt werden, wo es benötigt wird, und durch den breit ausgelegten Abstrahlwinkel wird ein großer Bereich mit intensivem Licht überflutet. Im Gegensatz zu punktförmigen Lichtquellen lassen sich so auch größere Flächen ausleuchten. Der langgestreckte Leuchtenkopf der CENALED FLOOD sitzt auf einem Drehgelenk, das es ermöglicht, nach Ausrichtung des Flexarms nur den Leuchtenkopf horizontal und vertikal zu bewegen und zu fixieren. Ein Taster am Leuchtenkopf ermöglicht das Ein- und Ausschalten, sowie das Dimmen der Leuchte, wobei die zuletzt eingestellte Lichtstärke auch beim Wiedereinschalten erhalten bleibt. Der nahezu vollständig biegsame Flexarm ist 500 mm lang und ölresistent ummantelt, so dass die Leuchte auch in rauen Umgebungen, wie Werkzeugmaschinen, eingesetzt werden kann. Die gesamte Leuchte verfügt über eine für solche Anwendungen ausreichend hohe Schutzart.

Die CENALED FLOOD mit Flexarm gibt es in zwei Varianten: die DC-Variante für den Anschluss an 24V Maschinengleichstrom und die AC-Variante für den sicheren Direktanschluss an ein Spannungsnetz von 100-305V. Der standardmäßige Anschraubsockel der Leuchte ist auch für die Aufnahme von optionalem Befestigungszubehör wie Haftmagnet oder Tischklemme vorbereitet.

Mit erfolgreichen Entwicklungen sowie der Fertigung und Vermarktung von LED-Beleuchtungslösungen für die Industrie hat sich die LED2WORK GmbH innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und mit hochwertigen, zuverlässigen LED-Leuchten Made in Germany durchgesetzt.

Heute beschäftigt die LED2WORK GmbH mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigt am Standort Pforzheim jährlich über 85.000 LED-Leuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau sowie vielen weiteren Wirtschaftszweigen. Das Portfolio reicht von Maschinenleuchten über Industrie- und Signalleuchten bis hin zu Arbeitsplatzleuchten. Stellvertretend seien hier Systemleuchten und Gelenkarmleuchten genannt. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in der Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung sorgen. Des Weiteren sind sie energieeffizient und wartungsfrei.

Seit 2017 wurde die LED2WORK GmbH 4x als Wachstumschampion unter den Top100 Unternehmen im Magazin Focus Business gelistet. 2017 zeichnete die Financial Times LED2WORK als „FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017“ aus und ein Jahr darauf erhielt das Unternehmen den Pforzheimer Wirtschaftspreis.

