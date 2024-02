Leben und Werk von Guillermo Mordillo

Galerie Inspire Art begrüßt den renommierten Künstler Guillermo Mordillo in ihrem Kunstprogramm

Dresden, 01.02.2024 – Die Galerie Inspire Art, eine führende Plattform für zeitgenössische Kunst, freut sich, die Aufnahme des weltbekannten Künstlers Guillermo Mordillo in ihr renommiertes Kunstprogramm bekannt zu geben. Die Galerie setzt damit ihre Tradition fort, hochkarätige Künstler zu fördern und ihren Kunden exklusive Kunstwerke anzubieten.

Guillermo Mordillo, ein international anerkannter Künstler mit einer einzigartigen künstlerischen Handschrift, hat sich einen Namen durch seine humorvollen und charmanten Zeichnungen gemacht. Seine Werke zeichnen sich durch lebendige Farben, verspielte Motive und eine außergewöhnliche Ausdruckskraft aus. Die Galerie Inspire Art ist stolz darauf, eine Auswahl seiner bemerkenswerten Kunstwerke in ihr Portfolio aufgenommen zu haben.

Ab sofort sind zahlreiche Kunstwerke von Guillermo Mordillo im Galerieshop der Galerie Inspire Art online erhältlich. Kunstliebhaber haben die Möglichkeit, sich von Mordillos einzigartigem Stil und seiner kreativen Vision inspirieren zu lassen. Von humorvollen Illustrationen bis hin zu beeindruckenden Gemälden bietet die Kollektion eine Vielfalt an Kunstwerken, die die Vielseitigkeit dieses talentierten Künstlers widerspiegeln.

Die Galerie Inspire Art lädt Kunstliebhaber, Sammler und Interessierte herzlich dazu ein, die faszinierende Welt von Guillermo Mordillo zu entdecken. Besuchen Sie den Galerieshop auf der offiziellen Website der Galerie, um die neuesten Werke des Künstlers zu erkunden und ein Stück zeitgenössischer Kunst für Ihr Zuhause zu erwerben.

Über den Künstler Guillermo Mordillo:

Guillermo Mordillo’s einzigartige Knollnasenmännchen, pulsierende Farbpalette und ausdrucksstarke Darstellungen von Liebe, Fußball, Golf und surrealen Szenarien spiegeln eine Meisterschaft wider, die gestalterische Einfachheit mit einer tiefen Bedeutung verwebt. Über Jahrzehnte hinweg entwickelte sich seine Kunst, geformt durch lebenslange Erfahrungen und künstlerische Reife. Dies ist die Chronik eines Lebens, das der Leidenschaft des Zeichnens von frühester Kindheit bis ins hohe Alter von 84 Jahren folgte.

In den bescheidenen Anfängen in Buenos Aires, Argentinien, begann Mordillo bereits im zarten Alter von fünf Jahren am Küchentisch, Cartoons zu erschaffen. Inspiriert von Charlie Chaplin, Buster Keaton und den Walt Disney-Charakteren entfachte die Faszination für die Welt der Cartoons seine lebenslange Liebe zur Kunst.

Mit nur 13 Jahren schuf er seinen ersten Comic, „Pascasio der Bettler“, und wagte sich bereits an Selbstporträts. Sein unstillbarer Wissensdurst führte ihn mit 16 Jahren zum Erlangen des Zertifikats des Illustrators an der Journalistenschule. Während seines Studiums illustrierte er Kindergeschichten und Märchen, baute seine Karriere als Illustrator weiter aus und veröffentlichte Werke in lokalen Zeitschriften.

Die Reise führte ihn nach Lima, Peru, wo er für die renommierte Werbefirma McCann Erickson tätig war und den Golfsport entdeckte, der später zu einem zentralen Thema in seinem Werk werden sollte. In New York arbeitete er an Animationen für Paramount Pictures und schuf Grußkarten für Hallmark Cards in Kansas City, bevor er 1963 nach Paris zog und sich auf Illustrationen und Comics für angesehene Zeitschriften wie Elle, Paris-Match und Pif Gadget konzentrierte.

Guillermo Mordillo’s Werke eroberten die Welt im Sturm, erschienen in renommierten Publikationen wie dem deutschen Stern-Magazin. In Paris fand er nicht nur künstlerischen Erfolg, sondern auch die Liebe seines Lebens, Amparo Camarasa, mit der er zwei Kinder hatte.

Die Serie von Buchreihen, darunter „Crazy Cowboy“, „Crazy Crazy“ und „Galeon“, sowie seine Werke über Fußball und Golf wurden in Deutschland veröffentlicht, und zwischen 1972 und 2012 erschienen über 40 Bücher.

Mordillo’s künstlerischer Einfluss erstreckte sich über nationale Grenzen hinweg, von Animationen in Zusammenarbeit mit dem slowenischen Künstler Miki Muster bis zu eigenen Produktionen in Deutschland und Großbritannien. Er erhielt internationale Anerkennung und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen für sein beeindruckendes Schaffen geehrt.

Im Jahr 1980 fand Mordillo seine kreative Oase auf Mallorca, wo er bis zu seinem friedlichen Abschied am 29. Juni 2019 im Alter von 86 Jahren verweilte. Trotz der weltweiten Bewunderung für seine Werke behielt Mordillo stets die kostbaren Unikate bei sich und weigerte sich, sie zu verkaufen. Jene wenigen, die seinen Besitz verließen, wurden als Geschenke oder wohltätige Spenden weitergegeben, ein Zeichen seiner tiefen Verbundenheit mit der Kunst und der Welt um ihn herum.

Über die Galerie Inspire Art:

Die Galerie Inspire Art ist eine renommierte Plattform für zeitgenössische Kunst, die sich der Förderung und Präsentation herausragender Künstler widmet. Mit einem vielfältigen Angebot an Kunstwerken und Malerei bietet die Galerie Inspire Art Kunstliebhabern die Möglichkeit, ihre Sammlungen zu erweitern und einzigartige Kunstwerke zu entdecken.

Die umfassende Expertise von Inspire Art im Kunsthandel eröffnet Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten, um hochwertige Kunstwerke zu entdecken. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren kreativen Horizont zu erweitern und sich von einer breit gefächerten Auswahl an Stilen, Materialien und Farben inspirieren zu lassen. Verwandeln Sie Ihr Zuhause nach Ihren individuellen Vorstellungen und bereichern Sie es mit zeitlosen Kunstwerken, die Ihnen auch in den kommenden Jahren Freude und ständige Inspiration schenken werden.

Firmenkontakt

Galerie Inspire Art

Thomas Stephan

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959



https://www.inspire-art.de/

