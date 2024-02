Dem Winter entkommen: Sechs atemberaubende Aufenthalte in Somabay

In den Monaten Februar, März und April lockt das Schönwetterparasies Somabay mit attraktiven Übernachtungsangeboten.

München/Somabay – Die Reiselust der Deutschen nimmt zu, der Deutsche Reiseverband prognostiziert für 2024 eine Steigerung von vier Prozent bei Übernachtungsreisen im Vergleich zum Vorjahr, mit besonders deutlichem Wachstum bei Fernreisen. Ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen stehen sonnige und warme Reiseziele. Gerade in den Wintermonaten ist die Lust groß, der Dunkelheit und dem Schmuddelwetter zu entfliehen und stattdessen ein paar Tage Sonne zu tanken.

Die Hotels und Ferienunterkünfte der Destination Somabay am Roten Meer haben diesen Trend erkannt und locken im Februar und März mit besonders attraktiven Angeboten. Kältemuffel und Sonnenanbieter, die dem grauen Alltag für ein paar Tage entkommen möchten, kommen hier auf ihre Kosten. Durch die große Auswahl verschiedener Unterkünfte, ist hier für jedes Bedürfnis, jeden Geschmack und jeden Gelbeutel etwas Passendes dabei.

Fünf luxuriöse Hotelanlagen und eine erstklassige Auswahl komfortabler Ferienwohnungen zur kurz- oder langfristigen Anmietung versprechen den perfekten Winter-Escape für Familien, Pärchen, Singles oder Freunde:

1. The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso

Wer Lust hat, die exklusiven Greens Somabays zu entdecken, Tennis zu spielen, entspannt am Pool zu liegen oder hochwertige Spa-Erlebnissen und revitalisierenden Wellnessangeboten zu genießen, der ist im „The Cascades“ hervorragend aufgehoben. Im Herzen des Gary Player Championship Golfplatzes auf dem höchsten Punkt der Somabay-Halbinsel gelegen, bietet das Hotel einen unvergleichlichen Panoramablick auf das Meer, die Wüstenberge und die grünen Fairways des Golfplatzes.Das Resort verfügt über großzügig und modern ausgestattete Gästezimmer und Suiten mit eigenem Balkon und Blick auf den Somabay Golfplatz und das türkisblaue Meer.

Noch bis zum 31. März 2024 bietet das Golfer & Wellness-Paradies Aufenthalte ab EUR185.00 Euro pro Nacht im Doppelzimmer inklusive Halbpension.

2. Kempinski Hotel Soma Bay

Das Kempinski Hotel Soma Bay begeistert mit seinem weitläufigen, privaten Sandstrand, stilvollen Zimmern und Suiten und einer spektakulären Poollandschaft. Das luxuriöse Resort verbindet atemberaubende maurische Architektur mit modernem Komfort in 325 elegant gestalteten Zimmern und Suiten. Das luxuriöse, opulente Interior-Design, der exklusive Service und kulinarische Exzellenz machen das Kempinski Soma Bay es zu einem idealen Ziel für romantische Auszeiten und entspannte Familienurlaube.

Noch bis 27. März 2024 lockt das Fünf-Sterne-Resort bei Aufenthalten ab vier Nächten mit einem speziellen Angebot ab EUR197 pro Nacht inklusive Halbpension mit spektakulärem Frühstücks- und Abendessensbuffet im The View Restaurant.

3. Sheraton Soma Bay Resort

Das Sheraton Soma Bay Resort, inspiriert von den Karnak-Tempeln von Luxor, ist ein beeindruckendes 5-Sterne-Strandhotel, ideal für gemeinsame Urlaube mit Freunden und Familie sowie unvergessliche Hochzeiten und Flitterwochen in Hurghada. Das Resort bietet einzigartige Veranstaltungsflächen im Freien, geräumige Zimmer mit komfortablen Annehmlichkeiten und die Möglichkeit, das Urlaubserlebnis mit einer Beach Suite und eigenem Pool zu maximieren.

Noch bis 29. Februar 2024 bietet das Sheraton das „Sheraton Somabay Aqua Escape“-Package an: Mit dem Code „PK9“ wird auf alle Aufenthalte ab 100EUR ein Rabatt von 10% gewährt.

4. The Breakers Surfing & Diving Lodge

Moderne Hotellerie, dem Zeitgeist angepasst, das hat sich das Management von The Breakers Diving & Surfing Lodge auf die Fahnen geschrieben. Eine angenehm relaxte, offene Atmosphäre zeichnen das Hotel besonders aus, Öffnungszeiten für den Pool oder einen Dresscode gibt es hier nicht, das Ambiente ist locker und herzlich.Bei Wassersportbegeisterten und Backpacker hat sich das The Breakers längst als ein Hotspot fürs Tauchen, Schnorcheln und Kite-Surfen etabliert.

Bei Buchung bis zum 10.02.24 kostet eine Nacht im Einzelzimmer inklusive Meerblick und Halbpension im The Breakers EUR88,00, wer zwischen 11.02.24 und 29.02.24 bucht zahlt EUR106,00 pro Person. Die Nacht im Doppelzimmer inklusive Meerblick und Halbpension kostet bei Buchung vor dem 10.02.24 EUR73,00, wer zwischen 11.02.24 und 29.02.24 bucht zahlt EUR84,00 pro Person.

5. Robinson Soma Bay

Der Robinson Club Soma Bay bietet einen entspannenden Rückzugsort mit atemberaubender Aussicht auf das Meer sowie vielfältige Wassersport- und Freizeitmöglichkeiten. Alle Altersgruppen sind hier willkommen, Sport, Spaß und regelmäßige Shows zeichnen das abwechslungsreiche Entertainment- und WellFit-Angebot des Clubs aus.

6. Stayr – Bay Life Home Rentals

Stayr Bay Life Home Rentals bietet eine Signature Collection von handverlesenen Villen, Chalets, Apartments und Studios mit Service. Reisende können die Magie und Schönheit von Somabay entdecken und sich hier für kurze oder auch lange Aufenthalte ganz zu Hause zu fühlen. Die Stayr-Gäste profitieren von einem Housekeeping Service, Discounts in den Marina Restaurants, Zugang zum Strand, zu den Swimmingpools und zum Fitnessstudio, einem engagiertes Concierge-Team, kostenlosem WLAN sowie Rabatten im Playpark und bei Hopper.

Noch bis 30. April bietet Stayr für alle Unterkünfte (Studio, Apartment, Chalet oder Villa) einen Discount von 10% bei Buchung eines Aufenthaltes von zwei oder mehr Nächten. Einzimmerapartments sind schon ab EUR110 pro Nacht verfügbar.

Ob als romantisches Refugium für Paare, die eine romantische Auszeit suchen, als Abenteurerdestination für Sportbegeisterte oder Familien mit Kindern, als sonnige Zuflucht für Gruppen von Freunden, unterhaltsames Reiseziel für Alleinreisende oder entspannter Urlaubsort für Senioren – für jeden verspricht Somabay verspricht unvergessliche Erlebnisse. Die beeindruckende Schönheit der Landschaft, erstklassige Unterkünfte, die exzellente Gastronomie oder die Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten machen diese Destinationen zu etwas ganz Besonderem.

Über Somabay

Somabay liegt auf einer Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchel-Reviere sowie die einzigartige Kultur der Region aus. Weitere Informationen finden Sie hier: https://somabay.com/

