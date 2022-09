Langnese und Carte D’Or: Eis-Neuheiten für Veganer, Baileys-Liebhaber und den schnellen Eisgenuss

Zum Start in die Eis-Saison 2022 bringt Unilever Food Solutions & Langnese gleich

sieben neue Eiskreationen auf den Markt. Der Fokus liegt auf dem fruchtigen

Erdbeersorbet, das die Range von Carte D’Or Professional auch für vegan lebende

oder laktoseintolerante Gäste bereichert. Auch Liebhaber des cremigen

Kaffeelikörs Baileys bekommen eine neue Lieblings-Eissorte. Praktisch, schnell

und abwechslungsreich sind die Eis-Desserts von Cremissimo und Langnese in

kleinen Portionen, die mit wenigen Handgriffen individualisiert werden können.

Hamburg, Februar 2022. Die neueste Kreation von Carte D’Or Professional ist ein

fruchtiges Erdbeersorbet, das auch sich vegan ernährenden Gästen oder solchen

mit Laktoseintoleranz Genuss verspricht. 44 Prozent Erdbeerpüree bilden die

pflanzliche Basis und kleine Erdbeerstückchen verfeinern das Sorbet in der 2,4lWanne. Die Einsatzmöglichkeiten im Dessertbereich sind nahezu unbegrenzt.

Üppiges Dekor für Baileys-Eis

Bei Carte D’Or Gelateria trifft handwerkliches Premium-Eis auf crunchigen oder

fruchtigen Inhalt, cremige Sauce und reich dekorierte Sorten, die über den

Wannenrand ragen und Lust auf Eisgenuss machen – eben ganz wie in einer

italienischen Eisdiele. In der Gelateria-Truhe für den Außerhausverkauf sollte dieses

Jahr die neue innovative Sorte Baileys nicht fehlen: In Milchschokoladeneis mit

dunklen Schokostückchen mischt sich helles Eis, das mit dem Aroma des beliebten

alkoholhaltigen Kaffeelikörs verfeinert ist. Zarte Schokoladenraspel verzieren das

cremig-wellenförmig aufgehäufte Eis in der 5,5l-Wanne. Baileys steht für

Genussmomente, gilt als beliebter Klassiker unter den Kaffeelikören und passt

perfekt zum Premium-Eis von Carte D’Or Gelateria. Der Likör hat eine große FanGemeinde, wovon auch die aufmerksamkeitsstarke neue Sorte im

Außerhausverkauf der profitieren soll.

Top it: Saucen, Toppings und Cremes von Carte D’Or Professional

Um den vielfältigen Eisspezialitäten von Carte D’Or Professional eine individuelle

Note zu geben und unterschiedlichste Desserts zu kreieren, umfasst die Linie auch

zahlreiche weitere Produkte: Die Saucen in plastikreduzierten, recyclebaren und

einfach zu portionierenden Flaschen gibt es in den Sorten Erdbeere, Schokolade,

Toffee, Waldfrucht und Mango-Aprikose. Komplett fertig und servierbereit sind der

cremige Milchreis und die fruchtigen Dessertkirschen. Mit der Basis für Bayerische

Creme, Panna Cotta, Mousse au Chocolat, Mousse Weiße Schokolade und Tiramisu

stehen außerdem praktische Helfer zur Seite, die bei der Umsetzung der

beliebtesten Dessertklassiker perfekte Qualität und vollen Geschmack bieten und

dazu noch schnell und einfach zuzubereiten sind.

Kleines Eis-Dessert mit persönlicher Note

Um die Kurve ins Sommergeschäft möglichst gut zu kriegen, sind für Gastronomen

und Caterer in diesem Jahr schnelle und kalkulationssichere Lösungen wichtig. Auch

im Dessertbereich punkten Eiskreationen, die mit wenigen Handgriffen veredelt

werden. Praktische Unterstützung im Tagesgeschäft bieten die neuen

vorportionierten Cremissimo-Eisdesserts im 130ml-Becher in den Sorten Eiskaffee

und Erdbeer-Vanille. Mit frischen Früchten oder einem knusprigen Topping lassen

sich persönliche Noten setzen. Die Verpackung besteht dabei zu 96 Prozent aus

Papier und der beiliegende Eislöffel ist aus Holz. Sie eignen sich perfekt für die

Gemeinschaftsverpflegung oder als Dessert-to-go. Einfach in der Handhabung und

Kalkulation sind auch die neuen 120ml-Becher von Langnese in den Sorten Zitrone,

Vanilla-Schokolade und Vanilla-Himbeere.

Weitere Informationen sowie spannende neue Rezeptideen gibt es unter

ufs.com/cartedor

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Lukull, Carte D‘Or und Langnese unterstützen Unilever Food Solutions & Langnese Gastronomen weltweit und bieten immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig und arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßige Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Hier positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen

Techniken weiter.

