Die Neuheiten von The Vegetarian Butcher™: Noch mehr Spielraum für pflanzliche Lieblingsgerichte

Hamburg, April 2022. Viele Gäste befinden sich im Zwiespalt: Aus ethischen und

nachhaltigen Gründen möchten sie gern auf Fleisch, nicht aber auf den

Geschmack und den saftigen Biss verzichten. Die pflanzenbasierten Alternativen

von The Vegetarian Butcher™ lassen sich einfach zubereiten und sind für jeden

Küchenstil geeignet. Dabei richtet sich The Vegetarian Butcher™ nicht nur an

Vegetarier und Veganer, vielmehr sollen die Produkte eine Alternative für

Flexitarier sein, die den Geschmack von Fleisch lieben und offen für

pflanzenbasierte Gerichte sind.

Im Hack-Himmel: Raw NoMince

Von Hackbraten über Bolognese zu Tacos, Frikadellen oder Köfte: Mit dem

veganen Gehackten auf Soja-Basis sind jetzt noch mehr beliebte Gerichte möglich.

Das Raw NoMince ist wie rohes Hack zu verarbeiten und kann ganz nach Belieben

gewürzt, geformt und kombiniert werden. Während des Bratens oder Grillens

wird Raw NoMince dank Maillard-Reaktion schön braun und die

charakteristischen Brataromen entwickeln sich. „Mit dem Raw NoMince kann ich

mich in der Küche kreativ austoben und auch bestehende Klassiker ohne großen

Mehraufwand einfach vegan anbieten. Das Ergebnis überzeugt auf dem Teller mit authentischer fleischähnlicher Anmutung”, sagt Alexander Rohrberg, Culinary

Fachberater bei Unilever Food Solutions & Langnese. Raw NoMince ist tiefgekühlt,

kommt ohne Konservierungsstoffe aus und ist reich an Eisen, Protein,

Ballaststoffen und Vitamin B12.

Keine Salamitaktik: NoPepperoni Slices gehören auf jede Pizza

Mit den NoPepperoni Slices finden vegane und vegetarische Pizzen jetzt ein

spannendes Topping abseits von der nächsten Gemüsevariation. Die veganen

Wurstscheiben sind tiefgekühlt und speziell für Pizza-Liebhaber gemacht. Auf

einer heißen Pizza im Ofen gebacken kommen sie am besten zur Geltung und

überzeugen mit ihrem würzigen Geschmack. Die NoPepperoni Slices bestehen aus

Pflanzenprotein, sind reich an Eiweiß und dienen als Ballaststoffquelle.

Weitere Informationen sowie spannende neue Rezeptideen gibt es unter

ufs.com/thevegetarianbutcher

Die Bildrechte liegen bei Unilever Food Solutions & Langnese.