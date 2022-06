Längst kein Geheimtipp mehr

10 Gründe, um in Bayreuth Karriere zu machen

Tausende Anhänger klassischer Musik finden jedes Jahr den Weg nach Bayreuth, um die Sehenswürdigkeiten der Festspielstadt sowie das Angebot der umliegenden Ferienregionen zu erkunden. Da Bayreuth jedoch neben Wagner, Weißbier und Wilhelmine auch vielfältige Karrieremöglichkeiten zu bieten hat, werden immer öfter aus Besuchern der Wagnerstadt begeisterte Dauergäste, die sich entscheiden, dort zu leben und zu arbeiten, wo andere „nur“ Urlaub machen – aus vielerlei Gründen:

1. Global Player und Hidden Champions

Das Spektrum der Bayreuther Unternehmenslandschaft reicht von kleinen und mittelständischen Traditionsbetrieben bis hin zu internationalen Konzernen und Weltmarktführern – und bietet so langfristige und krisensichere Arbeitsplätze durch alle Branchen hindurch.

2. Bezahlbarer Wohnraum

Ein Häuschen mit Garten ist mittlerweile in vielen Regionen ein regelrechter Luxus. Die Stadt und der Landkreis Bayreuth mit seinen 33 Städten, Märkten und Gemeinden bietet für jeden Geschmack bezahlbare Grundstücke bzw. Immobilien – ob Stadtwohnung oder Eigenheim auf dem Land.

3. Kurze Wege – gute Work-Life-Balance

Mit knapp 75.000 Einwohnern ist Bayreuth eine überschaubare Mittelstadt. Das heißt: Kurze Wege sorgen für große Zeitersparnis und damit für eine ausgewogene Work-Life-Balance.

4. Natur pur

Die Ferienregionen Fränkische Schweiz und Fichtelgebirge zählen zu den beliebtesten Deutschlands und liegen direkt vor der Bayreuther Haustür. Zu jeder Jahreszeit stehen hier unzählige Freizeit- und Sportmöglichkeiten wie Skifahren, Klettern oder Biken zur Auswahl – inmitten üppiger Natur.

5. Internationales Flair

Besucher aus aller Welt verwandeln Bayreuth spätestens zur Festspielsaison im Sommer in eine internationale Kulturmetropole. Doch auch außerhalb der Urlaubssaison bilden die Bürgerinnen und Bürger aus rund 150 Nationen in der Region Bayreuth eine weltoffene und spannende Community.

6. Wirtschaft meets Wissenschaft

Die Bayreuther Universität wächst kontinuierlich und sorgt zusammen mit weiteren Forschungseinrichtungen wie mehreren Fraunhofer-Einrichtungen für ein zunehmendes Forschungs- und Innovationspotenzial. Wie eng in Bayreuth Forschung, Lehre und regionale Wirtschaft zusammenarbeiten und Synergieeffekte dabei optimal nutzen, zeigt unter anderem die jüngste Gründung des Instituts für Entrepreneurship und Innovation.

7. Netzwerken leicht gemacht

Das Prinzip der kurzen Wege gilt in Bayreuth auch in puncto Netzwerken. Man kennt sich und knüpft im Handumdrehen interessante und hilfreiche Kontakte – vor allem wenn es um die eigene Karriere geht.

8. Kultur pur

Wer bei Bayreuths Kulturangebot nur an Wagner denkt, wird überrascht sein. Rund 8.000 Events jährlich decken das gesamte Spektrum ab – sei es Musik, Theater, Kunst, Sport oder eines der zahlreichen Feste im prall gefüllten Veranstaltungskalender der Region.

9. Beste Voraussetzungen für Familien

Viel grün, niedrige Lebenshaltungskosten und vor allem ein breites Betreuungs- und Bildungsangebot – gerade Familien schätzen die überschaubare Größe der Region Bayreuth und das entspannte Miteinander im Herzen Frankens.

10. Genussregion

Fränkisches Bier von kleinen Brauereien oder Gemüse direkt vom Bauernhof – die hohe Lebensqualität im Landkreis Bayreuth ist auch dem großen Angebot an regionalen, nachhaltigen und hochwertigen Produkten zu verdanken.

Die Stadt Bayreuth richtet sich mit ihrer Standortkampagne „Bayreuth. Bühne für Wirtschaft“ gemeinsam mit Arbeitgebern und weiteren Institutionen unter anderem an NeubürgerInnen, um beim Start in der neuen Heimat zur Seite zu stehen. Dafür werden z. B. monatliche Treffs für Neu-BayreutherInnen organisiert, die eine Übersicht über Bayreuths Highlights aus Kultur und Freizeit geben und ein Willkommensgefühl vermitteln sollen. Bei verschiedenen Events, die an wechselnden Highlight-Orten der Stadt stattfinden, kann man schnell mit anderen in Kontakt kommen. Mehr Infos unter WWW.BAYREUTH-WIRTSCHAFT.DE

