Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg setzt engagierte Arbeit 2024 fort

Regionale Initiative der Kunststoff-Industrie verstärkt Aufklärungsarbeit rund um das Material Kunststoff. Der Dialog mit der Region soll intensiviert werden, geplant sind unterschiedliche Maßnahmen.

Bonn, den 17.01.2024 – Mit einer klaren Vision und gestärktem Elan führt die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg ihr Engagement für das Jahr 2024 fort. Die Auszeichnung des Bundeswirtschaftsministeriums Ende 2022 hat die Initiative beflügelt und ermutigt, ihren Weg in der Region weiterzuverfolgen. Erstes sichtbares Zeichen für die Fortsetzung des Engagements war die bereits Ende 2023 beschlossene Kooperation mit dem Kunststoff-Kompetenz-Zentrum Troisdorf. Man will Kräfte bündeln, um das einzigartige Kunststoff-Cluster Bonn/Rhein-Sieg, bestehend aus über 6.000 Beschäftigten und zahlreichen Zulieferern sowie Dienstleistern, als eine tragende Säule der Wirtschaftsregion noch sichtbarer zu machen.

Trotz seiner vielfältigen Anwendungen ist Kunststoff oft mit einem negativen Image behaftet. Und genau da will die Kunststoff-Initiative weiter ansetzen und die vielfältigen und unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen. „Unser Ziel bleibt es, den Dialog über die vielseitigen Aspekte dieses wichtigen Werkstoffs zu fördern“, formuliert Peter Kuhne seitens der Kuhne Group.

Im laufenden Jahr soll die Zusammenarbeit mit den regionalen Hochschulen, weiteren Partnern und Multiplikatoren in der Region intensiviert werden. Peter Kuhne, aktiver Befürworter des Dialogs mit der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg, betont: „Unsere Veranstaltungen des letzten Jahres haben gezeigt, wie bereichernd der Austausch mit den Studierenden war. Diesen Dialog möchten wir vertiefen und erweitern.“ Parallel dazu wird die Social-Media-Kampagne fortgeführt. Geplant ist, die Protagonisten der Unternehmen, die in der ersten Runde dabei waren, erneut vor die Kamera zu bitten und sie über ihre Erfahrungen während ihrer beruflichen Stationen in den Unternehmen berichten zu lassen, als „Follow-up“.

Die Kunststoff-Initiative ist überzeugt, dass eine solche transparente und auf Augenhöhe geführte Ansprache junger Menschen der richtige Weg ist. „Wir brauchen für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen in Bereichen wie Gesundheit, Lebensmittelhygiene, Verpackung, Dämmung und Isolierung kluge Köpfe und technisch versierte junge Menschen, anders werden wir die Herausforderungen der Zukunft nicht schaffen“, fasst Stefan Hagen zusammen, Vorstand der Dr. Reinold Hagen Stiftung und zugleich Präsident der IHK Bonn / Rhein-Sieg.

Neben Nachwuchskräften in klassischen technischen Berufen sucht die Kunststoff-Initiative auch junge Menschen, die Freude an technischen und nachhaltigen Themen haben. Vielfalt und Attraktivität der Kunststoff-Industrie wurden in vielen Gesprächen der letzten Jahre deutlich. Aus diesem Grund engagiert sich die Kunststoff-Initiative u. a. bei Jump-In, einem innovativen Karriereformat der Region, das im Januar rund 370 Schüler und Schülerinnen in interessierte Unternehmen bringt. „Der Blick hinter die Kulissen macht neugierig auf mehr und ist für viele der erste Schritt, sich für eine technische Ausbildung im Bereich der Kunststoff Industrie zu entscheiden“, erläutert Kuhne, der mit der Kuhne Group bereits zum 2. Mal bei Jump-in dabei ist.

Am 18. März ist eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Kunststoff-Kompetenz-Zentrum in Troisdorf geplant. Das Thema lautet „Ressourcenbewusster Umgang mit Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft“. Auf der Agenda stehen Impulse zur Kreislaufwirtschaft der Zukunft, der Entwicklung innovativer Materialien aus Kunststoff und der Energieversorgung der Zukunft. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr in der Stadthalle Troisdorf.

Weitere Aktivitäten für das laufende Jahr sind aktuell bereits in Vorbereitung. Denn ganz sicher kann man sich wieder auf eine Veranstaltung im Herbst 2024 im Deutschen Museum Bonn freuen. KI und Kunststoff – warum nicht?

Zur Kunststoff-Initiative gehören aktuell: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH und Röchling Industrial.

Bildunterschrift: Veranstaltung der Kunststoff-Initiative an der H-BRS, moderiert von Dr. Christine Lötters (Foto: Torsten Spiller, Hennecke GmbH)

„Kunststoff – das Material mit Perspektiven“ – mit dieser Aussage ist die Kunststoff-Initiative in der Region angetreten. Gemeinsam will man aufklären, die Verbraucher der Region mit korrekten Daten und Fakten versorgen und zur sachgerechten Diskussion zum Material Kunststoff beitragen. Anhand von verschiedenen Einsatzfeldern soll gezeigt werden, wie wichtig gerade in Zeiten von hohen Hygieneanforderungen und CO2 Reduzierung Kunststoffe sind.

Zu den Initiatoren der Kunststoff-Initiative gehören: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH, Reifenhäuser Gruppe und Röchling Industrial.

