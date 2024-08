KunstKlangGenuss: Doppelausstellung in der Wandelhalle

Die beliebte Veranstaltungsreihe geht im August in die nächste Runde.

BAD REICHENHALL. Mit Malerin Inge Krammer und Bildhauer Hubert Ambros A. präsentieren gleich zwei Künstler aus der Region im Rahmen der Staatsbad GmbH Veranstaltungsreihe KunstKlangGenuss eine Auswahl ihrer Werke. Die Ausstellung ist täglich in der Wandelhalle im Königlichen Kurgarten frei zugänglich. Die offene Vernissage findet am 31. Juli um 18 Uhr statt.

Mehrmals im Jahr lädt die Staatsbad GmbH Künstler und Künstlerinnen aus der Region zu einer einmonatigen Ausstellung ein und stellt dafür die stilvolle, lichtdurchflutete Wandelhalle am Königlichen Kurgarten zur Verfügung. „Der Ort wurde von jeher für Veranstaltungen genutzt. Mit der neuen Ausstellungs-Reihe „KunstKlangGenuss“ bringen wir kunst- und musikalisch interessierte Gäste und Einheimische zusammen“, so Staatsbad GmbH Geschäftsführer Dirk Sasse. Den August über darf er Malerin Inge Krammer und Bildhauer Hubert Ambros A. in der Wandelhalle begrüßen.

Öl trifft Holz

Die gebürtige Bad Reichenhallerin Inge Krammer kam Mitte der 1990er Jahre zur Malerei, besucht seitdem regelmäßig Seminare bei Dozenten der örtlichen Kunstakademie und bildet sich auf Malreisen im In- und Ausland weiter. Angefangen hat Inge Krammer mit Aquarellbildern, fuhr mit Acryltechnik fort und bevorzugt aktuell Ölfarben. Ihre Werke sind abstrahiert und es geht immer um Gefühle.

An der Seite von Inge Krammer präsentiert der Surberger Bildhauer Hubert Ambros in der Wandelhalle seine Holzskulpturen. Bäume aus heimischem Forstwald veredelt Hubert Ambros A. zu modernen Kunstobjekten. Er brennt das Holz nicht, er schleift es ab, was sehr viel mehr Arbeit bedeutet, den Figuren aber eine ganz besondere Haptik und Optik verleiht. Sie entstehen, indem er mit viel Gespür den Formen folgt, die das Holz vorgibt. Ebenso wie Holz bearbeitet der Künstler auch Stein, in erster Linie Untersberger Marmor.

„Mit Inge Krammer und Hubert Ambos A. dürfen wir uns auf zwei besondere regionale Künstler freuen, die erstmals miteinander ausstellen“, so Staatsbad GmbH Geschäftsführer Dirk Sasse. Zur offenen Vernissage am 31. Juli um 18 Uhr wird außerdem das salzburgerisch-bayerische Trio „Violanjo“ in der Konzertrotunde spielen und die WandelBar in der Wandelhalle Erfrischungen anbieten. Die Wandelhalle ist täglich von neun bis 21.30 Uhr geöffnet.

