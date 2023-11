Tief in den Seiten von Dantse Dantse’s Buch „Europa – Gelobtes Land“ liegt ein Kapitel, das uns mit einem Thema von weltweiter Bedeutung konfrontiert: den kulturellen Diebstahl afrikanischer Artefakte und Kulturgüter. Dieses Kapitel reißt eine Wunde auf, die seit Jahrhunderten schmerzt, und enthüllt die schmerzlichen Wirklichkeiten des kulturellen Raubs, der Afrika heimgesucht hat.

Kultureller Diebstahl in Afrika: Ein Schatzraub von ungeheurem Ausmaß

Das Kapitel beginnt mit einer erschütternden Wahrheit. Im Laufe der Geschichte wurden zahlreiche Kunstwerke, Skulpturen, rituelle Gegenstände und kulturelle Schätze aus Afrika von europäischen Kolonialmächten und Forschenden entwendet und nach Europa und Amerika gebracht. Dieser Raub ist von einem Ausmaß, das kaum in Worte zu fassen ist.

Die schmerzlichen Folgen für Afrika: Ein Verlust, der Generationen betrifft

Dieses Kapitel führt uns vor Augen, dass diese gestohlenen Artefakte nicht nur Gegenstände, sondern lebendige Zeugnisse der afrikanischen Geschichte und Traditionen sind. Ihr Verlust hat zu einer Entfremdung der afrikanischen Gemeinschaften von ihrem kulturellen Erbe geführt. Ausgelöschte Geschichten und Traditionen. Afrikanische Gemeinschaften der Möglichkeit beraubt, die eigene Geschichte zu erzählen und zu bewahren. Das hat nicht nur einen Verlust an kultureller Vielfalt zur Folge. Sondern beeinträchtigt auch das Selbstbewusstsein und die Würde der afrikanischen Völker.

Der Schrei nach Gerechtigkeit: Sühne und Reparationen für Afrika

Dieses Buch drängt uns dazu, die Gerechtigkeit zu fordern, die Afrika verdient. Es ist an der Zeit, die Verbrechen der Vergangenheit zu verurteilen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sühne und Reparationen sind nicht nur moralische Forderungen, sondern eine dringende Notwendigkeit, um die Wunden zu heilen und die historische Würde Afrikas wiederherzustellen.

Das Recht auf Schutz und Zuflucht: Eine moralische Pflicht des Westens: Dieses Kapitel geht noch einen Schritt weiter und stellt die Frage: Haben Afrikaner nicht auch das Recht, in den Ländern Zuflucht zu finden, die von ihrem Leiden profitiert haben? Es erinnert uns an die moralische Pflicht des Westens, denjenigen Schutz zu gewähren, die vor den Schatten der Geschichte geflohen sind.

Kultureller Diebstahl: Beispiele und Einblicke

Ein Blick auf die Schätze, die Afrika entzogen wurden. Das Kapitel vertieft den Blick auf einige der bekanntesten Fälle des kulturellen Diebstahls, darunter:

Die Benin-Bronzen: Diese wertvollen Kunstwerke wurden im 19. Jahrhundert von britischen Truppen aus dem Königreich Benin (heutiges Nigeria) geraubt und nach Großbritannien gebracht.

Diese wertvollen Kunstwerke wurden im 19. Jahrhundert von britischen Truppen aus dem Königreich Benin (heutiges Nigeria) geraubt und nach Großbritannien gebracht. Der Rosetta-Stein: Ein bedeutendes ägyptisches Artefakt, das 1799 von französischen Truppen entdeckt und später von den Briten nach London gebracht wurde.

Ein bedeutendes ägyptisches Artefakt, das 1799 von französischen Truppen entdeckt und später von den Briten nach London gebracht wurde. Die äthiopischen Maqdala-Schätze: Im Jahr 1868 plünderten britische Truppen die äthiopische Stadt Maqdala und raubten zahlreiche Schätze, darunter religiöse Bücher, Manuskripte und Kronen.

Diese Beispiele veranschaulichen die Ausplünderung des afrikanischen kulturellen Erbes. Im Buch findest du zahlreiche mehr!

Das Kapitel über den kulturellen Diebstahl in „Europa – Gelobtes Land“ von Dantse Dantse ist ein Weckruf, der die schmerzhaften Realitäten der Vergangenheit offenlegt und uns auffordert, Verantwortung zu übernehmen. Es ist eine Erinnerung an die dringende Notwendigkeit von Sühne, Reparation und Schutz für Afrika. Dieses Kapitel ist ein Manifest für Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Es bewegt, dazu die historische Würde Afrikas wiederherzustellen und diejenigen zu schützen, die vor den Schatten der Geschichte geflohen sind.

auch erhältlich bei

sowie in deiner Lieblingsbuchhandlung!

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet. Wir veröffentlichen alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

Folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok!