Kulinarische Genussmomente in Hong Kong

Das Hong Kong Wine & Dine Festival lädt zu einer Schlemmertour durch die Stadt ein

Hongkong zeigt in den kommenden Wochen wieder, was die Metropole kulinarisch zu bieten hat. Das jährlich stattfindende Hong Kong Wine & Dine Festival kehrt vom 23. bis 27. Oktober 2024 an die Central Harbourfront zurück. In diesem Jahr wird das Festival zu einem fünftägigen Fest der Kulinarik ausgeweitet, das Gourmets aus nah und fern einlädt, sich vor der atemberaubenden Kulisse des Victoria Harbour den Genussfreuden hinzugeben. Bei der diesjährigen Ausgabe werden mehr als 300 Stände ein reichhaltiges Angebot an innovativen Gourmeterlebnissen aus der ganzen Welt präsentieren.

Im Anschluss an das Festival bietet „Taste Around Town“ vom 28. Oktober bis zum 30. November spezielle Menüs und Angebote in Bars und Restaurants in ganz Hongkong an. So haben Interessierte die Möglichkeit, die gastronomischen Schätze der Stadt kennenzulernen.

Die Welt der Weine und Spirituosen entdecken

Weinliebhaber genießen eine vielfältige Auswahl an Weinen und Spirituosen in den Pavillons von mehr als 30 Ländern und Regionen, die von Bordeaux und Chile bis hin zu versteckten Perlen aus weniger bekannten und aufstrebenden Regionen reichen. Die Gäste können exquisite chinesische Weine probieren, wie Guizhou Baijiu, und Jade Dove Cabernet, der vom renommierten Weinkritiker James Suckling als einer der „Top 10 Weine des Jahres 2021 in China“ eingestuft wurde.

Neben einem neuen Bereich, der Gins und Whiskys gewidmet ist, können sich Spirituosen- und Cocktail-Liebhaber an den Cocktails einheimischer Bars und Spirituosenmarken erfreuen, darunter kantonesisch inspirierte Drinks im Kinsman, Teecocktails von Tell Camellia und lokal hergestellten Gin der Hongkonger Destillerie N.I.P.

Genussmomente in der asiatischen Metropole

Das Hong Kong Wine & Dine Festival 2024 wird in Themenbereichen wie „Culinary Stars“ und „Hotel Delicious“ Besucher mit auf eine kulinarische Reise in Michelin-Sterne ausgezeichnete Restaurants, Bib Gourmand-empfohlene Lokale und weitere Gastronomiebetriebe nehmen. Foodies sollten nicht die Gelegenheit verpassen, kultige Gerichte aus renommierten Einrichtungen wie dem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Forum Restaurant sowie preisgekrönten Restaurants wie Hong Kong Cuisine 1983, n Chi und Fisholic auszutesten.

Interessierte Gourmets können an Meisterkursen und Wein-Workshops im Tasting Theatre teilnehmen, die von Starköchen und Sommeliers geleitet werden. Zu den interaktiven Erlebnissen gehören Wein- und Cocktail-Pairing-Kurse, die von Sommeliers geführt werden, sowie ein Workshop der von der James Beard Foundation ausgezeichneten Köchin Nancy Silverton umgesetzt wird.

In der Harbour Lounge, mit Blick auf den Victoria Harbour, genießen die Gäste Cocktails von berühmten internationalen Mixologen.

Eine kulinarische Tour durch die Stadt

Vom 28. Oktober bis zum 30. November nehmen mehr als 300 Restaurants und Bars in ganz Hongkong an „Taste Around Town“ teil, einem einmonatigen Fest der kulinarischen Genüsse im Rahmen von vier thematischen Aktionen.

Fleischliebhaber können über 40 Steakhäuser, Hot-Pot-Restaurants und Garküchen ansteuern, die an der Aktion „Beef Up November“ teilnehmen und außergewöhnliche Rindfleischgerichte und Spezialmenüs anbieten. Über 200 Restaurants der mittleren und gehobenen Kategorie, die an der Aktion „Chill EAT“ teilnehmen, halten den ganzen November über exklusive Rabatte bereit.

Auch die Bars der Metropole werden sich an den Feierlichkeiten beteiligen. Vierundzwanzig Restaurants und Bars in Lan Kwai Fong, Hongkongs weltberühmtem Ausgehviertel, bieten im Rahmen von „Sip and Savour in LKF“ spezielle Angebote wie kostenlose Begrüßungsgetränke oder Ermäßigungen auf Degustationsmenüs. Außerdem nehmen über 70 Bars in der ganzen Stadt an der „Hong Kong Bar Show“ teil und bieten den Festivalbesuchern kostenlose oder ermäßigte Getränke an.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: © Hong Kong Tourism Board