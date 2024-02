KryoLights 2in1-LED-Fluter und Powerbank

Die mobile Lichtquelle und Stromversorgung für Smartphone & Co.

– Hand-LED-Fluter mit leuchtstarken 1.000 Lumen in Tageslichtweiß

– Per Schalter dimmbar, mit Blinklicht für den Notfall

– 4.000-mAh-Akku für bis zu 7 Stunden Licht

– Powerbank-Funktion lädt Mobilgeräte mit bis zu 5 Watt

– Spritzwassergeschützt nach IP54

Die mobile Beleuchtung und Energieversorgung: Der LED-Fluter mit Powerbank von KryoLights für Auto, Werkstatt und Camping sorgt verlässlich für Licht und volle Mobilgeräte-Akkus.

Licht, wenn man es braucht: Mit nur 10 Watt leuchten die LEDs mit sagenhaften 1.000 Lumen! Ideal für Licht bei einer Autopanne in der Dunkelheit, bei Renovierungs-Arbeiten u.v.m.

Smartphone & Co. unterwegs aufladen: Dank Powerbank-Funktion lassen sich die Mobilgeräte mit neuer Energie versorgen. So genießt man auch bei langen Ausflügen Musik, Videos und Spiele auf Tablet & Co.

– Mobiler 2in1-LED-Fluter mit USB-Powerbank

– Leuchtstarke LED: 1.000 Lumen (bei nur 10 Watt)

– Lichtfarbe: tageslichtweiß (6.000 K)

– Powerbank-Funktion: lädt USB-Mobilgeräte wie Smartphone, Tablet-PC & Co.

– USB-Ladeport: 5 Volt bis 1 A / 5 Watt

– Einfache Bedienung per Schalter: Licht/aus/dimmen/SOS-Blinklicht

– Robustes Aluminium-Gehäuse

– Spritzwassergeschützt: IP54

– Anschlüsse: Micro-USB (Input) und USB-A (Output)

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh für bis zu 7 Stunden Licht, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 170 x 125 x 42 mm, Gewicht: 382 g

– Mobiler LED-Fluter inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107414029

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8464-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8464-3321.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

KryoLights 2er-Set 2in1-LED-Fluter und Powerbank, 1.000 lm, 4.000 mAh, 5 W, IP54

Bestell-Nr. ZX-8528-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8528-3321.shtml

