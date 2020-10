Krügers Crowdfunding “soziale Kompetenz für Schüler und Studenten – SoKom16” gestartet

Am 20.Oktober 2020 startete die Crowdfunding-Kampagne der Mönchengladbacherin Birgit Krüger.

Als erfahrene Kommunikationstrainerin und Coach spricht sie mit einem Online-Video-Kurs “SoKom16” eine neue Zielgruppe an. Teenager und junge Erwachsene ab 16 Jahren, deren interessierte Eltern sowie Schulen, Universitäten und Ausbildungsbetriebe können über eine Lernplattform die Entwicklung der Sozialkompetenz zeit- und ortsunabhängig unterstützen. Über die Crowdfunding-Plattform “Startnext” initiiert Birgit Krüger die Finanzierung des ambitionierten Projektes. Das Crowdfunding Projekt wird von der Startnext Partner Kampagne #WirVsVirus Matching Fonds unterstützt. #WirVsVirus gibt für jeden Beitrag aus der Crowd 25% aus dem Fördertopf dazu.

Ihr Thema ist das persönliche Potential rund um den Start ins Berufsleben und die sogenannten social skills (soziale Kompetenz), die in Schule und Uni nicht oder nur unzureichend gelehrt werden, Chefs heute aber erwarten. Der Arbeitstitel lautet “SoKom 16″ – Sozialkompetenz-Entwicklung für junge Menschen ab 16”. Mit ihrem neuen Projekt möchte Birgit Krüger Jugendliche und junge Erwachsene erreichen: “Für die zielgruppengerechte Ansprache von Schülern, Studenten und Auszubildenden bedarf es einer grundlegenden Anpassung aller bisher eingesetzten Formate”, sagt sie.

“Crowdfunding gibt uns die Möglichkeit, Mittel für die notwendigen Maßnahmen zu gewinnen und gleichzeitig eine Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken.” erläutert sie die Gründe, eine Plattform wie “Startnext” einzusetzen. Die hierüber gewonnen Mittel werden für die Entwicklung und Produktion des online Kurses eingesetzt. Es gilt junge Menschen als Sprecher und Moderatoren zu gewinnen und sie für die Umsetzung zu coachen. Gemeinsam produziert das Projektteam verschiedene Medien – reale Videos, Audiosequenzen, Erklärvideos und digitale Arbeitsblätter. Die erforderlichen, vertragsrechtlichen Ergänzungen (Stichwort Erziehungsberechtigung) sollen über eine rechtliche Beratung sichergestellt werden.

Mit Erreichen des 2. Fundingziels sind überregionale Anzeigenkampagnen auf Social Media Plattformen geplant, um möglichst viele Schüler, Auszubildende und Studierende zu erreichen. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll bundesweit Bildungseinrichtungen, Eltern, Vereine, Initiativen aber auch die Politik aufmerksam machen und Impulse für eine Aktualisierung des Bildungswesens geben. Krügers Ziel ist es, möglichst viele Unterstützer zu überzeugen – denn erst bei Erreichen des 1. Crowdfunding-Ziels von 15.000 Euro wird das Geld, abzüglich Plattform-Gebühren, ausgezahlt. Die Kampagne endet am 30. November 2020.

Direkt zur Crowdfunding-Kampagne

Birgit Krüger, Kommunikationstrainerin und Coach, ist Botschafterin für werteorientierte Kommunikation. Im Coachingraum, FREIRAUM FÜR WERTE, in Mönchengladbach, vermeidet sie den erhobenen Zeigefinger und Frontalpädagogik. Interaktiv, bewegend, erlebbar sind Attribute, die sie für Ihre Workshops nutzt. Ihre Arbeit ist wertschätzend und basiert auf der Überzeugung, dass jeder Mensch in der neuen Arbeitswelt 4.0 einen Platz hat. Mit Erfahrung, Intuition und Erkenntnissen aus der aktuellen Motivationsforschung, deckt sie unterschiedliche Wertewelten auf. So gelingt es ihr, ohne emotionale Befindlichkeiten, die Teilnehmer in Interaktion und in den konstruktiven Austausch zu bringen.

