Kostenstellenrechnung im Mittelstand: Aufbau und Ablauf

In der heutigen Unternehmenswelt reicht eine reine Kostenartenrechnung nicht mehr aus. Entscheidend ist, wo die Kosten anfallen – und genau hier setzt die Kostenstellenrechnung an. Sie ist nicht nur ein Teil der Kostenrechnung, sondern ein wesentliches Steuerinstrument für Planung, Kontrolle und Entscheidungsunterstützung.
Warum eine Kostenstellenrechnung?
Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Gemeinkosten sinnvoll auf die betrieblichen Teilbereiche (Kostenstellen) zu verteilen. Solche Kosten, wie etwa Miete, Energie oder IT-Infrastruktur, lassen sich nicht direkt einem Produkt zuordnen. Die Kostenstellenrechnung macht sichtbar, in welchem Bereich Kosten entstehen – und gibt damit eine wichtige Grundlage für Kostenoptimierung und Ergebnissteuerung.
Zudem ist sie unabdingbar für die Anschlussrechnung auf Kostenträger: Erst wenn bekannt ist, wo Kosten angefallen sind, kann im nächsten Schritt betrachtet werden, wofür sie angefallen sind.
Der Kostenstellenplan
Der erste Schritt besteht darin, das Unternehmen in geeignete Kostenstellen zu gliedern:
- Hauptkostenstellen wie beispielsweise Fertigung, Verwaltung oder Vertrieb,
- Hilfskostenstellen wie beispielsweise Werkschutz oder Kantine.
Die Faustregel lautet: „So grob wie möglich – so fein wie nötig“. Eine zu starke Aufgliederung steigert den Aufwand, eine zu grobe reduziert die Aussagekraft.
Betriebsabrechnungsbogen (BAB) und Verteilung der Gemeinkosten
Im BAB werden die Kostenarten den Kostenstellen zugeordnet. Hier werden Gemeinkosten erfasst, die anschließend mit Hilfe eines innerbetrieblichen Verteilungsschlüssels auf die Hilfs- und Hauptkostenstellen verrechnet werden.
Typische Verfahren für die Leistungsverrechnung sind das Anbauverfahren, Stufenleiterverfahren oder Gleichungsverfahren.
Ermittlung von Zuschlagsätzen und Kontrolle
Im letzten Schritt werden auf Basis der Kostenstellen verrechnete Kosten als Grundlage für Zuschlagssätze berechnet, die später auf die Produkte oder Dienstleistungen übertragen werden. Ein Soll-Ist-Vergleich zeigt Abweichungen, die Steuerungsmaßnahmen auslösen.
Durchführung in der Praxis
Eine praxisgerechte Kostenstellenrechnung verlangt monatliche oder zumindest periodische Erstellung des BAB-Schemas, Analyse der Abweichungen sowie Ableitung von Maßnahmen.
Dabei gilt:
- Erfassung aller Gemeinkosten (z. B. Energie, Abschreibungen, Personal) und Einzelkosten.
- Zuweisung zu Kostenstellen mit Hilfe von Verteilschlüsseln (z. B. Fläche, Arbeitsstunden).
- Innerbetriebliche Leistungsverrechnung, sodass Hilfskosten vollständig auf die Hauptkostenstellen umgelegt sind.
- Ermittlung der Kosten pro Kostenstelle, Ableitung von Kennziffern, Analyse von Abweichungen im Soll-Ist-Vergleich.
Mit dieser Vorgehensweise wird die Kostenstellenrechnung zu einem wirksamen Controllinginstrument, das nicht nur vergangene Kosten aufzeigt, sondern zukünftige Optimierungspotenziale erkennt.
Prüfungsvorbereitung gezielt nutzen
Gerade Auszubildende und Weiterbildende im gewerblich-technischen oder kaufmännischen Bereich profitieren von fundierten Kenntnissen der Kostenstellenrechnung – etwa im Rahmen der Prüfungen zum Industriemeister, Technischen Betriebswirt oder Wirtschaftsfachwirt.
Fazit
Eine wirkungsvolle Kostenstellenrechnung liefert Unternehmen wichtige Steuerungsinformationen: Sie zeigt wo Kosten entstehen, ermöglicht eine effektive Kostenkontrolle und schafft die Grundlage für die Kalkulation und Controlling. Wer dieses Verfahren beherrscht, bringt nicht nur betriebswirtschaftliches Know-how mit, sondern ist auch in Prüfungssituationen deutlich im Vorteil.
