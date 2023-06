Kooperation InterLog Management und PG3

PG3 Consulting und InterLog Management bündeln ihre Kräfte für noch bessere Kundenlösungen

SAP EWM Spezialist PG3 Consulting und die Experten für effiziente Logistiklösungen von InterLog Management freuen sich über die Aufnahme einer strategischen Kooperation. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen wird eine umfassende Expertise und erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Logistik und Beratung vereinen.

PG3 Consulting, ein führendes Unternehmen für SAP EWM und die InterLog Management GmbH verkünden den Start einer strategischen Kooperation, um das Beste aus beiden Unternehmen für noch erfolgreichere Kundenlösungen zu vereinen. Als renommierter Logistikspezialist verfügt die InterLog Management GmbH über langjährige Erfahrung innerhalb der Konzeptionierung, Planung und Umsetzung von komplexen Logistik und Supply Chain-Projekten. Durch die Kooperation mit PG3 Consulting und der umfangreichen Expertise im Bereich von SAP, wird die InterLog Management GmbH ihr Leistungsangebot erweitern und ihren Kunden insbesondere im SAP-Bereich noch umfassendere Lösungen bieten können.

„Wir bei PG3 konzentrieren uns gerne zu 100% auf SAP EWM. Da braucht es strategische Partner, die diesen Schwerpunkt durch Kernkompetenzen wie Supply Chain, Logistik und Logistik Software von der Strategie bis zur Umsetzung ergänzen können. Mit InterLog Management haben wir einen solchen perfekten Partner gefunden. Die Kunden werden davon definitiv profitieren“, sagt Peter Gruber, Inhaber von PG3 Consulting.

Die Zusammenarbeit wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihr Know-how und ihre Ressourcen zu bündeln, um optimale Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit PG3 Consulting Österreich“, sagt Eric Gastel, CEO der InterLog Management GmbH. „Durch die gebündelte Expertise beider Unternehmen sind wir in der Lage, unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an hochwertigen Dienstleistungen anzubieten. Diese Kooperation ist ein wichtiger Schritt für uns, um unseren Kunden maßgeschneiderte und wettbewerbsfähige Lösungen zu bieten, die ihre Logistikprozesse auf ein neues Niveau heben.“

Die Kooperation zwischen PG3 Consulting GmbH und der InterLog Management GmbH ist ab sofort wirksam. Beide Unternehmen sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft für ihre Kunden von großem Nutzen sein wird und ihnen dabei helfen wird, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Über PG3 Consulting

PG3 Consulting ist Spezialist für SAP EWM-Projekten in Klein- und Mittelbetrieben mit langjähriger Erfahrung in der Integration und Optimierung von Lagerprozessen in SAP-Landschaften. Jeder im Team hat mindesten 5 Jahre an SAP EWM-Erfahrung. Egal ob SAP Neueinführung, Migration oder Change Request oder die Übernahme von Krisenprojekten, PG3 ist der perfekten Partner um Lagerlogistik auf das nächste Level zu heben, bestehende Prozess zu optimieren oder einfach dann, wenn andere nicht mehr weiterwissen.

www.pg3-consulting.com

Über InterLog Management GmbH

Die InterLog Management GmbH ist ein führendes Logistikunternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Logistiklösungen für eine Vielzahl von Branchen. Mit einem Team hochqualifizierter Experten und einer bewährten Erfolgsbilanz unterstützt InterLog seine Kunden dabei, ihre logistischen Herausforderungen zu meistern und ihre Wertschöpfungskette zu

optimieren.

www.interlog-management.com

Pressekontakt PG3 Consulting

Mag. Ulrike Anderwald

Marketing & Kommunikation

m: +43 650 26 91 970

e: marketing@pg3-consulting.com

Kontakt

InterLog Management GmbH

Eric Gastel, CEO

E-Mail: eric.gastel@interlog-management.com

InterLog Management, das Unternehmen

InterLog Management ist auf Beratungsdienstleistungen im Umfeld der operativen Logistik spezialisiert. Im Vordergrund steht dabei die Analyse, Konzeption, Optimierung, Implementierung und der Betrieb von bestehenden Logistikprozessen und Logistiksystemen und deren Überführung in zukunftsfähige, moderne und kundenorientierte Logistiklösungen. Seit mittlerweile über 10 Jahren unterstützt InterLog Management renommierte Unternehmen – von KMU bis Konzerngrößen (branchenunabhängig), in der Logistik- und Lagerplanung. InterLog Management steht für agiles und bodenständiges Handeln nah am Kunden, Diskretion und Neutralität. Ihr Partner für effiziente Logistiklösungen.

Firmenkontakt

InterLog Management GmbH

Eric Gastel

Martin-Schmeißer-Weg 18

44227 Dortmund

0231-9501660



http://www.interlog-management.com

Pressekontakt

InterLog Management GmbH

Melissa Brinkhoff

Martin-Schmeißer-Weg 18

44227 Dortmund

0231-9501660



http://www.interlog-management.com

