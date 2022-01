Konstantin Sassen wird Senior Director Group Legal der enen Gruppe

20-jähriges Firmenjubiläum: Unternehmenswachstum setzt sich fort

Limburg a. d. Lahn, 04.01.2022 – Zum Jahreswechsel hat Konstantin Sassen die Leitung des Geschäftsbereiches Recht & Compliance der enen Gruppe übernommen. Seine anwaltliche Tätigkeit als Partner der in Rheinland-Pfalz/Saarland laut aktueller Ausgabe des JUVE-Rankings 2021/22 führenden Wirtschaftskanzlei Martini Mogg Vogt besteht weiter.

Die enen Gruppe mit Sitz in Limburg feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Parallel zur allgemeinen Marktentwicklung verfolgt das Unternehmen ein starkes Wachstum mit Fokus auf die Entwicklung großflächiger Photovoltaikanlagen sowie die Entwicklung, den Bau und Inhouse-Betrieb von Dachanlagen ab 100 kWp vorrangig in Deutschland. Teil dieser Wachstumsstrategie ist die Schaffung der neuen Position eines Senior Director Group Legal mit dem Ziel einer effizienten Steuerung sämtlicher Rechts- und Compliance-Themen.

“Wir freuen uns außerordentlich, dass es uns gelungen ist, Herrn Sassen für diese wichtige Aufgabe innerhalb der Geschäftsleitung der enen Gruppe zu gewinnen”, sagt Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter der enen endless energy GmbH. “Für mich ist Konstantin Sassen einer der TOP-10-PV-Anwälte in Deutschland.”

Konstantin Sassen verfügt über eine mehr als 10-jährige branchenspezifische Berufserfahrung und hat während dieser Zeit als General Council an der weltweiten Entwicklung sowie Realisierung von Solarprojekten mit einer Gesamtleistung von rund 1 GW mitgewirkt. Er wird u. a. von The Legal 500 in der aktuellen GC Powerlist Germany als führender Unternehmensjurist für die Bereiche “Energy and Utilities” geführt. Zudem verfügt Herr Sassen als erfahrener Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht über eine ausgesprochene Expertise im Bereich komplexer M&A-Transaktionen, die er im Rahmen des weiteren Unternehmenswachstums der enen Gruppe einbringen wird.

Die enen endless energy GmbH leistet seit 20 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Stromgewinnung aus Erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen. Die Entwicklung, die Finanzierung sowie der Bau und der Betrieb von ertragsstarken Freiflächen- und Aufdach-Photovoltaikanlagen ist seit 2008 das Kerngeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurde enen mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform ausgezeichnet.

