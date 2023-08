Komplexität als Chance! „Train the eight Leadership“ für Führungskräfte

Wie Führungskräfte die steigende Komplexität als wertvolle Ressource nutzen

Der Führungsalltag ist häufig von Transformation, Ungewissheit und Widersprüchlichkeiten geprägt, besonders in instabilen Zeiten. Doch die steigende Komplexität macht nicht nur vieles schwieriger, sie kann auch als wertvolle Ressource betrachtet werden.

Train the eight Leadership !

Für die radikale Erneuerung des Führungssystems benötigen wir neue Denkweisen, andere Haltungen und ein erweitertes Handlungsspektrum. Das Ziel ist ein Führungssystem mit Werten, Aufgaben und passenden Instrumenten.

„Für mich ist unser Buch ein emergentes Werk, interdisziplinär und voller Quellen der Inspiration. Emergenz ist nach dem großen Kybernetiker Heinz von Förster die Fähigkeit neu sehen zu können und genau das wollen wir Ihnen, den Leserinnen und Lesern unseres Buches ermöglichen.“, resümiert Professor Kurt Völkl.

Wenn Sie sich fragen, welche Form des Leaderships wirkungsvoll und langfristig hilfreich für Ihren eigenen Führungsstil ist und wie Sie dies umsetzen, dürfen Sie sich „Train the eight Leadership“ nicht entgehen lassen.

„Der Bogen zwischen Theorie und Praxis ist sehr gut gelungen: es eignet sich als Nachschlagewerk und als persönliches Trainingsprogramm „, testiert ein begeisterter Leser.

Folgen Sie einfach dem cleveren, weißen Kaninchen und finden Sie raus, wie der Hase läuft!

Zielgruppe und Autoren

Das Buch richtet sich an Leser:innen, die ihren Führungsalltag verbessern und ihr Unternehmen zukunftsfähig machen wollen.

Die Autoren Heinz Peter Wallner und Kurt Völkl haben beide jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung von Führungskräften. Sie formulieren ihr Konzept schlüssig, tiefsinnig und heiter, so dass die Leser genau verstehen, was gemeint ist, es aber trotzdem nicht zu trocken wird.

Autoren: Heinz Peter Wallner, Kurt Völkl

ISBN: 978-3-9504636-4-4

Preis: 18,90EUR

Kaufmöglichkeiten: Amazon | Thalia | Hugendubel | Bücher.de | FairBuch | buch7

