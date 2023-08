Automobilindustrie steht vor historischem Wandel

DiSerHub Consilium bietet Forum für Vernetzung und nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels

Aachen, 24.08.2023. Die Automobilindustrie steht derzeit vor nie dagewesenen Veränderungen. Wenn die Unternehmen der Branche nicht auf der Strecke bleiben wollen, müssen die Weichen, um diesen Wandel erfolgreich zu vollziehen, jetzt gestellt werden. Es gilt, sich mit den aktuellen Herausforderungen wie Elektromobilität, fortschrittlichen Assistenzsystemen, autonomem Fahren und nachhaltigen Mobilitätslösungen zu befassen und den Wandel aktiv und nachhaltig zu gestalten. Daher laden die fünf Partner des Forschungsprojekts DiSerHub ein zum ersten digitalen DiSerHub Consilium am 28. September 2023. Unter dem Motto „Automobilindustrie gemeinsam nachhaltig gestalten“ kommen hier die verschiedenen Stakeholder der Automobilindustrie, etwa Produzenten, Zulieferer, Autohändler, Versicherer und digitale Infrastrukturanbieter zusammen, um nutzerzentrierte Ansätze, digitale Services und Geschäftsmodelle zu diskutieren. Dabei steht der Wandel vom Automobilhersteller zum Mobilitätsanbieter im Mittelpunkt. Angelegt als interaktives Format setzen die Projektpartner einen besonderen Schwerpunkt auf den Austausch und die Vernetzung. Gemeinsam soll an Lösungen gearbeitet werden, die den Wandel zur nachhaltigen Nutzung von Automobilen durch digitale Services und Geschäftsmodelle vorantreiben. Das DiSerHub-Consilium wird digital im Livestream übertragen, die Teilnahme ist kostenfrei.

Mit dem DiSerHub-Consilium erhalten alle am Wertschöpfungsprozess der Automobilindustrie Beteiligten die Gelegenheit, sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und gemeinsam den Strukturwandel der Automobilbranche mit digitalen Services zu gestalten. Mit dabei sind Experten aus verschiedenen Bereichen der Automobilbranche, etwa Philip Busch, abat GmbH, Christoph Nützel, Futurice GmbH, Philip Staufenbiel, Autorecycling Leipzig GmbH, Jonathan Behm, Neue Mobilität Paderborn e. V., Johannes N. Nießen, P3 automotive GmbH. In Vorträgen und Diskussionen geben sie Impulse für die zukünftige Gestaltung des gesamten Lebenszyklus eines Automobils: von der Produktion über Vertrieb und Nutzung bis hin zur Verwertung. Die Teilnehmer:innen sind eingeladen, diese Impulse aufzunehmen, neue Ideen zu diskutieren und Erfahrungen zu teilen, um so gemeinsam Lösungen für die Zukunft der Automobilindustrie zu entwickeln.

Das öffentlich vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt DiSerHub startete im September 2022. Mit einem nachhaltigen Transformationskonzept, gezieltem Wissenstransfer sowie Vernetzungsangeboten innerhalb eines bundesweit aktiven Hubs wollen die fünf Projektpartner den Strukturwandel in der Automobilindustrie fördern: das FIR an der RWTH Aachen als Konsortialführer, die Universität Paderborn mit dem Heinz Nixdorf Institut und dem SICP – Software Innovation Campus Paderborn, das An-Institut für Transfer und Weiterbildung GmbH (TUCed), Chemnitz, das Institut für Automobilwirtschaft (IfA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU), Geislingen, sowie die Fraunhofer-Allianz autoMOBILproduktion, Chemnitz. Sie bauen einen bundesweit verfügbaren Transformationshub auf, der als zentrale Anlaufstelle alle am Strukturwandel beteiligten Unternehmen, Personen und Institutionen vereint: Zulieferer, Autohändler, Kfz-Werkstätten, Versicherer, Finanzierer, Tankstellen, Bürger:innen, Städte und Kommunen. Ihnen bietet DiSerHub eine Kommunikations- und Kollaborationsplattform, um die digitale Transformation voranzutreiben und so Weichen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie zu stellen.

Das DiSerHub-Consilium eröffnet den Teilnehmer:innen erstmals die Möglichkeit, aktuelle Herausforderungen branchenübergreifend zu betrachten, sich auszutauschen und gemeinschaftlich an digitalen Lösungen für die Zukunft der Automobilindustrie zu arbeiten. Die Anmeldung zur kostenfreien, digitalen Veranstaltung ist ab sofort möglich.