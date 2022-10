Kommunikation unlimited. Immer und überall.

estos gibt die neue Major Version ihres Bestsellers ProCall Enterprise frei

Die UC & CTI Suite ProCall Enterprise in der neuen Version 8 ist ab sofort freigegeben: Die User können jetzt ohne VPN-Zugang im Homeoffice arbeiten, außerdem erleben sie eine neue Chat-Experience. Auf administrativer Seite vereinfacht der neue Kontaktdaten-Editor die Konfiguration des Gesprächsfensters. Und Unternehmen profitieren von echten Kostenvorteilen, der Online-Registrierung und dem neuen Software-Pflegevertrag.

Passend dazu plant der Starnberger Softwarehersteller die Cloud-PBX ProCall Voice Services. Diese ergänzt ProCall Enterprise um Business-Telefonie-Funktionen aus der Cloud.

ProCall 8 Enterprise – die Neuheiten im Überblick

Ab sofort können die Anwendenden mit dem Windows-Client von ProCall 8 Enterprise ohne VPN-Verbindung jederzeit und überall kommunizieren: Im Büro, im Homeoffice oder mobil unterwegs. Mit der neuen Chat-Experience behalten Nutzerinnen und Nutzer ihre Chats im Überblick und navigieren schneller zwischen ihren Kontakten. In der Medienübersicht sehen sie alle in ihren Chats geteilten Dokumente auf einen Blick.

Der Kontaktdaten-Editor bietet eine grafische Benutzeroberfläche: Über diese definiert und konfiguriert die Administratorin oder der Administrator zügig und einfach, welche Kontaktdetails im Gesprächsfenster sichtbar sind.

Echte Kostenvorteile für Unternehmen bietet estos mit ProCall 8 Enterprise gleich auf zwei Arten: Die Treibersoftware zur Anschaltung an die Telefonanlage, also den passenden ECSTA, liefert der Hersteller kostenfrei mit. Zusätzlich ermöglicht es die SIP-Anlagenvernetzung SIP-Leitungen zu bündeln. Kostenpflichtige Einzelregistrierungen werden nicht mehr benötigt.

Das Support-Handling und der Überblick über Lizenzen und Verträge ist durch die Online-Lizenzierung optimiert. Und der neue Software-Pflegevertrag beinhaltet sämtliche Updates und Upgrades innerhalb der Laufzeit. Diesen liefert estos automatisch mit der Version 8 von ProCall Enterprise mit aus. Unternehmen haben immer die aktuelle Software-Version auf höchsten Sicherheitsstandards im Einsatz. Die Kosten bleiben transparent und die Investition sicher.

ProCall 8 Enterprise ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen unter www.estos.de/produkte/procall-8-enterprise

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies Gruppe. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg und weitere Niederlassungen in Deutschland.

