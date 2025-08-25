KESCH: Elf neue Etats seit Jahresbeginn

Brand-Experience-Agentur gewinnt neue Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Die Brand-Experience-Agentur KESCH startete mit spektakulären Etatgewinnen ins neue Jahr und setzte sich dabei in bedeutenden Ausschreibungen im DACH-Raum durch. Von Jubiläen über Marken-Launches bis hin zu B2B-Erlebnissen – KESCH überzeugte mit Kreativität, strategischer Stärke und Umsetzungs-Know-how. Gleich elf Neukunden vertrauen seit Jahresbeginn auf die Expertise von KESCH und haben die Brand Experience Agentur mit der Umsetzung prestigeträchtiger Events und Aktivierungen beauftragt.

Langjährige Kunden wie Coca-Cola nutzen die Synergien für internationale Projekte wie die Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour im vergangenen Winter. Nach einem Ausschreibungsverfahren bestätigte Coca-Cola HBC Österreich kürzlich KESCH für den österreichischen Markt als Leadagentur für Live-Marketing und Brand Experience. Für den Neukunden Frauscher Sensortechnik ist im Oktober eine Gala geplant.

Auch im internationalen Marken-Umfeld feiert KESCH neue Mandate: Für den österreichischen Importeur der Automarke BYD, der CCI Car Austria GmbH, wurde im Mai ein zweitägiger Launch-Event organisiert. Zudem sind für den kommenden Herbst eine Roadshow und ein weiterer Event in Graz geplant.

Für das dänische Privatjet-Unternehmen AirSeven konzipiert KESCH einen exklusiven Kundenevent, darüber hinaus vertraut Philip Morris Austria auf KESCH als Brand Experience Agentur für den B2B-Bereich. „Die Vielzahl an Etatgewinnen zeigt nicht nur das Vertrauen, das Marken in unsere Arbeit setzen – sondern auch, dass unser Anspruch, emotionale Markenerlebnisse mit strategischem Impact zu verbinden, am Puls der Zeit ist“, freut sich Lukas Schütz, KESCH Gründer und CEO über den Zuspruch der Neukunden.

Die neuen Etats stärken die Marktpräsenz in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Die strategische Positionierung im gesamten deutschsprachigen Raum ermöglichte KESCH in den vergangenen Monaten den Zuschlag für weitere länderübergreifende Projekte: KESCH ist nach dem Gewinn der Ausschreibung neue Leadagentur für Live-Kommunikation in Österreich und Deutschland für den Dentalspezialisten Curaden. In Deutschland sicherte sich KESCH den Etat von Aston Martin Nürnberg für die Umsetzung von Promotion Roadshows und Luxury Experiences.

Mit dem größten Schweizer Snackhersteller Zweifel Chips & Snacks AG wurden bereits zwei Projekte erfolgreich umgesetzt. Das Schweizer KESCH-Team zeichnete auch für einen großen Launch-Event am Zürcher Hauptbahnhof für Flora Food verantwortlich.

„Ob Jubiläum, Produkterlebnis oder B2B-Kommunikation: Wir verstehen Brand Experience als emotionales Herzstück zeitgemäßer Markenführung und freuen uns, dies gemeinsam mit dem gesamten Team für immer mehr Kunden auch in der Schweiz und in Deutschland unter Beweis stellen zu dürfen“, so KESCH-CVO Thomas Kenyeri.

KESCH Brand Experience Germany GmbH

KESCH macht Marken erlebbar – live, digital und immersiv. Die österreichische Agentur ist nun auch in Deutschland mit Daniel Hilf als CEO und Co-Founder der KESCH Brand Experience Germany GmbH vertreten. Das auf Markenerlebnisse spezialisierte Unternehmen bietet ein umfangreiches Spektrum an Leistungen in der Live- und Digitalkommunikation. Zu den Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen wie Henkel, Coca-Cola, Nespresso, Strabag, Schlumberger oder auch der ORF.

KESCH Brand Experience Germany GmbH

THE BRAND EXPERIENCE COMPANY

Ansprechpartner: Daniel Hilf

Tölzer Straße 30a

D-82031 Grünwald

Tel.: +49 89 693 141 101

Email: daniel.hilf@kesch.com

Internet: www.kesch.com