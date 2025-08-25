Führungswechsel bei Xerox: Louie Pastor wird neuer Präsident und Chief Operating Officer

Vorgänger John Bruno nimmt neue CEO-Position außerhalb des Unternehmens wahr

Düsseldorf, im August 2025 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) gibt bekannt, dass sich ihr Präsident und Chief Operating Officer John Bruno entschieden hat, eine CEO-Position außerhalb von Xerox anzunehmen. Bruno ist seit 2022 als Präsident und COO sowie seit 2024 als Mitglied des Xerox-Vorstands tätig. Er wird seine operative Funktion bis zum 31. August ausüben und anschließend als Mitglied des Xerox-Vorstands weiterarbeiten. In dieser Funktion wird er den Vorsitz des neu gegründeten Integrationsausschusses übernehmen und die Fusion von Xerox und Lexmark beaufsichtigen. Zum 1. September wurde Louie Pastor zum Präsidenten und Chief Operating Officer ernannt.

„Die Leitung der Neugestaltung war einer der lohnendsten Abschnitte meiner Karriere und ich bin sehr stolz auf alles, was wir erreicht haben“, sagte Bruno. „Da ich mich aus dem Tagesgeschäft zurückziehe, habe ich volles Vertrauen in Louies Führungsqualitäten. Ich engagiere mich weiterhin voll und ganz für die Zukunft von Xerox und freue mich darauf, das Führungsteam und den Vorstand zu unterstützen, während wir in diese spannende nächste Phase des Wachstums und der Transformation eintreten.“

Louie Pastor übernimmt operative Führung

Pastor ist derzeit Chief Administrative Officer und Global Head of Operations. Er leitet das Xerox Reinvention Office sowie die Global Business Services Organisation. In dieser Funktion hat er die globalen Abläufe umstrukturiert und unternehmensweite Verbesserungen in den Bereichen IT, Cybersicherheit, Analytik und betriebliche Effizienz vorangetrieben.

Anerkennung für Brunos Leistungen und Ausblick auf die Zukunft

„Ich möchte John dafür danken, dass er ein echter Change Agent war. Er hat unser Betriebsmodell und unser Managementsystem überarbeitet und die Neugestaltung sowie die Umstrukturierung des Vorstands vorangetrieben. Zudem hat er strategische Akquisitionen wie die von ITsavvy und Lexmark geleitet“, sagte Steve Bandrowczak, Chief Executive Officer bei Xerox. „Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe und freuen uns darauf, weiterhin mit ihm im Vorstand zusammenzuarbeiten. Ich bin ebenso zuversichtlich, dass Louie unsere nächste Umsetzungsphase erfolgreich leiten wird. Gemeinsam werden sie einen reibungslosen Übergang und anhaltende Dynamik gewährleisten.“

Neuer Chief Revenue Officer: Jacques-Edouard Gueden

Im Rahmen dieser Führungswechsel wurde Jacques-Edouard Gueden mit Wirkung zum 1. September zum Chief Revenue Officer ernannt. Er leitet nun die direkten und indirekten Print-Go-to-Market-Einheiten des Unternehmens. Er ist seit 30 Jahren bei Xerox tätig und ist derzeit als Chief Channel and Partner Officer für die indirekte Print-Go-to-Market-Einheit des Unternehmens verantwortlich.

Guedens Erfahrung als Grundlage für Wachstum

„Jacques-Edouard verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis unserer globalen Kundenbasis, unseres Partner-Ökosystems und unseres Markteinführungsmodells. Dieses Wissen hat er sich in drei Jahrzehnten in Führungspositionen bei Xerox angeeignet“, so Bandrowczak. „Seine nachgewiesene Fähigkeit, verschiedene Regionen und Segmente zu leiten, macht ihn einzigartig geeignet, die Vertriebsstrategie des fusionierten Unternehmens zu gestalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung unsere Position in den Bereichen Channel, KMU und Unternehmensmärkte stärken und eine konsequente Umsetzung sowie langfristiges Wachstum vorantreiben werden.“

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

Pressekontakt:

Profil PR

Birka Lay

Tel: +49 531 387 33 24

b.lay@profil-pr.com

Anmerkung: Um RSS-Newsfeeds zu erhalten, besuchen Sie https://www.news.xerox.com. Offene Kommentare, Branchenperspektiven und Ansichten finden Sie unter http://www.linkedin.com/company/xerox, http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.youtube.com/XeroxCorp.