Kerstin Schumacher: Inspirierende Kraft und visionäre Stimme bei Germany’s Next Speaker Star 2023

Sie hat das Rampenlicht noch nicht lange entdeckt, doch Kerstin Schumacher hat die bemerkenswerte Fähigkeit, auf der Bühne zu glänzen und das Publikum mit ihrer Tiefe und Authentizität zu fesseln. Als Teilnehmerin bei Germany’s Next Speaker Star 2023 bringt sie eine Botschaft mit, die sowohl persönlich als auch universell ansprechend ist.

Kerstin begleitet Soulpreneurinnen auf ihrem Weg zur Sichtbarkeit im Online-Business. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Frauen ein Gefühl des Angekommen seins in ihrem Business zu vermitteln. Sie ermutigt sie, sich dem Prozess der Selbstfindung zu öffnen und Vertrauen in ihren eigenen Weg zu haben.

Ihr eigener Lebensweg ist ein beeindruckendes Beispiel für ihre Philosophie. Sie hat sich von einer introvertierten, vielseitigen Chaotin zur selbstbewussten und engagierten Soulpreneurin gewandelt. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Business und einer facettenreichen Ausbildung, darunter als IHDS Human Design Analytikerin, Theta Healerin, Akasha Chronik Reader und Energie Coach, hat Kerstin ihre Berufung gefunden.

Sie lebt ihren Seelenweg und hat eine inspirierende Vision: Sie glaubt, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, sein wahres Selbst zu leben und das zu tun, was ihn erfüllt. Durch den Aufbau einer Verbindung zur inneren Führung und die Entdeckung der eigenen Leidenschaft, so Kerstin, können wir die Welt zu einem energetischeren und positiveren Ort machen.

Nun steht sie auf der großen Bühne von Germany’s Next Speaker Star 2023, bereit, ihre inspirierende Botschaft mit der Welt zu teilen. Doch um ihren Traum zu verwirklichen, braucht Kerstin Ihre Unterstützung.

Das Finale von Germany’s Next Speaker Star & der Spendenmarathon finden am 26.10.2023 in der Jahrhunderhalle in Frankfurt statt

Kerstin Schumacher: Pionierin der Sichtbarkeit und Expertin für authentische Online-Präsenz

Kerstin Schumacher ist eine erfahrene Sichtbarkeitsexpertin, die sich darauf spezialisiert hat, Soulpreneurinnen auf ihrem Weg zur Authentizität und Sichtbarkeit im Online-Business zu unterstützen. Mit ihrer Expertise, basierend auf mehr als 20 Jahren Erfahrung, hilft sie ihren Klientinnen dabei, ihr wahres Selbst zu entdecken, ihre einzigartige Botschaft zu finden und selbstbewusst zu präsentieren. Ihre Arbeit fördert nicht nur die persönliche und berufliche Entwicklung, sondern trägt auch zur Stärkung eines authentischen Online-Auftritts bei.

