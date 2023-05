Ätherische Öle mit oelkaufen.com im Podcast kennenlernen

Onlineshop für ätherische Öle präsentiert „ätherische Öle 101“ Podcast

Mellieha, 29.05.2023 – Oelkaufen.com, einer der führenden Online-Shops für ätherische Öle und Aromatherapie-Produkte, gibt stolz den Start ihres neuen Podcasts bekannt: „Ätherische Öle 101: Ein Einstieg in die Welt der Aromatherapie“. Der Podcast bietet eine umfassende Einführung in die Welt der ätherischen Öle und wird von Anfängern bis hin zu erfahrenen Anwendern gleichermaßen geschätzt. Auf Ihrem Blog beschreibt der ätherische Öle Shop oelkaufen.com die Inhalte des Podcasts https://oelkaufen.com/blogs/news/aetherische-oele-podcast

Die erste Folge des Podcasts befasst sich mit dem Thema „Ätherische Öle: Was sie sind und wie sie extrahiert werden“. In dieser Folge werden die einzigartigen Merkmale ätherischer Öle erläutert und ihr Unterschied zu gewöhnlichen Ölen verdeutlicht. Zudem werden verschiedene Extraktionsmethoden wie Kaltpressung, Mazeration, CO2-Extraktion und andere detailliert erklärt. Die Hörerinnen und Hörer erhalten so einen fundierten Einblick in die Welt der ätherischen Öle und die Möglichkeiten ihrer Extraktion.

In der zweiten Folge des Podcasts widmet sich das Team von Oelkaufen.com der faszinierenden Geschichte der ätherischen Öle. Dabei wird beleuchtet, wie ätherische Öle in der Geschichte der Menschheit eine bedeutende Rolle spielten. Von den Ägyptern über die Kelten im antiken Indien und China bis hin zum antiken Persien waren ätherische Öle beliebt und wurden in verschiedenen Kulturen für ihre wohltuenden Eigenschaften geschätzt. Diese Episode bietet einen faszinierenden Einblick in die historische Bedeutung ätherischer Öle und ihre vielfältigen Anwendungen im Laufe der Jahrhunderte.

Der Podcast „Ätherische Öle 101: Ein Einstieg in die Welt der Aromatherapie“ ist ab sofort bei führenden Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes verfügbar. Darüber hinaus können die Hörerinnen und Hörer den Podcast direkt auf oelkaufen.com sowie auf Soundcloud anhören. Die detaillierten Informationen, die in den Episoden bereitgestellt werden, machen den Podcast zu einer wertvollen Ressource für alle, die mehr über ätherische Öle und ihre vielfältigen Anwendungen erfahren möchten.

„Mit unserem neuen Podcast möchten wir unsere Leidenschaft für ätherische Öle und Aromatherapie mit der Welt teilen“, sagt Patrick Herz, Pressereferent von Oelkaufen.com. „Wir sind begeistert, unseren Zuhörern fundierte Informationen und praktische Anwendungstipps zu bieten, um ihnen zu helfen, die Vorteile ätherischer Öle in ihrem eigenen Leben zu entdecken.“

Oelkaufen.com ist bekannt für sein umfangreiches Sortiment an hochwertigen ätherischen Ölen, Duftölen. Aroma Diffusern und ätherischen Ölmischungen und Aromatherapie-Produkten. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität, Reinheit und Nachhaltigkeit bei der Auswahl seiner Produkte. Mit dem Podcast erweitert Oelkaufen.com sein Engagement, Bildung und Aufklärung über ätherische Öle zugänglich zu machen und seine Kunden in ihrer Aromatherapie-Reise zu unterstützen.

Nehmen Sie sich Zeit, um den Podcast „Ätherische Öle 101: Ein Einstieg in die Welt der Aromatherapie“ anzuhören und entdecken Sie die faszinierende Welt der ätherischen Öle. Besuchen Sie oelkaufen.com, um mehr über ätherische Öle zu erfahren und eine große Auswahl an hochwertigen Produkten zu entdecken.

Oelkaufen.com ist ein führender Online-Anbieter hochwertiger ätherischer Öle, Duftöle, Sauna-Öle und Raumduft Aroma Diffuser. Mit einem breiten Sortiment an natürlichen Produkten bietet Oelkaufen.com seinen Kunden qualitativ hochwertige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Auswahl der Inhaltsstoffe, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit. Besuchen Sie den Onlineshop unter www.oelkaufen.com, um mehr über Oelkaufen.com und seine Produkte zu erfahren und Ihre Bestellung aufzugeben.

