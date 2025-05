KERN als weltweit führender Sprachdienstleister ausgezeichnet

Nimdzi bestätigt Innovationskraft und globale Relevanz: KERN überzeugt mit technologischer Exzellenz, maßgeschneiderten Lösungen und einem klaren Fokus auf die Zukunft globaler Kommunikation.

KERN Global Language Services wurde vom international anerkannten Marktforschungsinstitut Nimdzi als einer der größten Sprachdienstleister weltweit ausgezeichnet. Die Aufnahme in die Top 75 im aktuelle Nimdzi-Ranking unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens als einer der führenden Anbieter für professionelles Sprachenmanagement und innovative Übersetzungstechnologien im internationalen Vergleich.

Diese Platzierung ist ein eindrucksvoller Beleg für die konsequente Qualitätsausrichtung, das langjährige Fachwissen sowie die technologische Innovationskraft, mit der KERN seine KundInnen weltweit unterstützt. Als globaler Sprachdienstleiter mit jahrzehntelanger Erfahrung beweist KERN einmal mehr seine Relevanz im internationalen Marktumfeld – sowohl in klassischen Sprachdienstleistungen als auch in der Entwicklung KI-gestützter Lösungen für eine zukunftsweisende Übersetzungs- und Kommunikationsstrategie.

„Die Aufnahme in die Top 75 von Nimdzi ist eine besondere Bestätigung für unser gesamtes Team und unsere strategische Ausrichtung“, erklärt Dr. Thomas Kern, Vorstandsmitglied von KERN Global Language Services. „Unsere Mission ist es, globale Kommunikation effizient, sicher und nahtlos zu gestalten – mit Hilfe modernster Technologie, maßgeschneiderter Lösungen und einem tiefen Verständnis für die Anforderungen international tätiger Unternehmen.“

Im Mittelpunkt der technologischen Weiterentwicklung bei KERN stehen KI-gestützte Übersetzungsprozesse, kundenspezifisches Terminologiemanagement und intelligente Automatisierungslösungen, die globalen Unternehmen eine prozessoptimierte und skalierbare Fremdspracheninfrastruktur bieten. Mit diesen Tools gelingt es Unternehmen, internationale Märkte schneller zu erschließen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und durchgängige Kommunikation in allen Sprachen sicherzustellen – sei es bei der Technischen Dokumentation, Marketingkampagnen, Finanzberichten oder rechtlich sensiblen Inhalten.

Ein weiterer entscheidender Vorteil der technologischen Lösungen von KERN liegt vor allem in der konsequenten Einhaltung höchster Sicherheits- und Datenschutzstandards. Im Gegensatz zu vielen internationalen Anbietern werden alle Prozesse ausschließlich auf deutschen Servern verarbeitet, sodass Unternehmen DSGVO-konforme KI-Technologien nutzen können – ohne Risiko, dass sensible Daten ausgelesen oder weiterverwendet werden. Damit setzt KERN nicht nur Maßstäbe in der Effizienzsteigerung, sondern bietet gleichzeitig maximale Datensicherheit und Verlässlichkeit für ihre KundInnen.

Dank dieser strategischen Innovationsarbeit hat sich KERN als zuverlässiger Partner für Unternehmen aller Größenordnungen etabliert – vom Mittelständler bis zum multinationalen Konzern. Die Auszeichnung durch Nimdzi bestätigt eindrucksvoll den Wachstumskurs und unterstreicht KERNs Rolle als weltweit geschätzter Partner für maßgeschneidertes Sprachenmanagement.