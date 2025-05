Ausgezeichnete Qualitätsstandards für globale Weiterbildung: KERN erhält Qualiopi-Zertifizierung

KERN Sarl erfüllt mit der Zertifizierung alle Voraussetzungen, um förderfähige Bildungsmaßnahmen über französische Programme wie das Compte Personnel de Formation (CPF) anzubieten.

KERN Training, führender Anbieter für maßgeschneiderte Weiterbildungslösungen in den Bereichen Sprachentraining, Businesstraining und Interkulturelles Training, wurde erfolgreich mit dem renommierten französischen Qualitätssiegel Qualiopi ausgezeichnet. Die Zertifizierung bestätigt die Einhaltung höchster Qualitätsstandards und professionalisierter Prozesse in der Weiterbildung – und ist zugleich Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel, wie etwa über das Compte Personnel de Formation (CPF).

Mit der Qualiopi-Zertifizierung unterstreicht KERN Training erneut ihre führende Rolle in der internationalen Bildungslandschaft. Die Auszeichnung ist ein verlässlicher Indikator für Qualität, Transparenz und nachhaltigen Lernerfolg – und öffnet französischen Unternehmen den Zugang zu förderfähigen Weiterbildungsangeboten auf höchstem Niveau.

Die flexiblen Lernlösungen von KERN sind skalierbar, praxisnah und methodisch fundiert – ideal für einzelne Mitarbeitende wie auch für ganze Teams im Rahmen unternehmensinterner Qualifizierungsmaßnahmen. Ob als Teil strategischer Personalentwicklung oder gezielt als Inhouse-Maßnahme: Unternehmen profitieren von zertifizierter Qualität und maximaler Anpassungsfähigkeit an individuelle Anforderungen.

Die digitale Kompetenz von KERN Training verbindet modernes Lernmanagement mit praxisorientierten Inhalten – abgestimmt auf Branchen, Unternehmensziele und Personalstrukturen. Neben der inhaltlichen Tiefe überzeugen insbesondere die didaktisch fundierten und flexibel einsetzbaren Weiterbildungsformate – sei es im internationalen Sprachentraining, praxisnahen Businesstraining oder in interkulturellen Programmen für global agierende Teams. Die Verbindung aus individueller Betreuung, digitalen Lernlösungen und zertifizierten Standards macht KERN Training zu einem verlässlichen Weiterbildungspartner weltweit.

„Die Qualiopi-Zertifizierung unterstreicht unseren Anspruch, exzellente Bildungsarbeit auf internationalem Niveau zu leisten“, so Michael Kern, Geschäftsführer der KERN AG Training. „Sie ist ein starkes Signal an unsere Kunden und Partner, dass sie auf geprüfte Qualität und nachhaltige Lernerfolge setzen. Für unsere Unternehmenskunden in Frankreich eröffnet sich damit ein direkter Zugang zu förderfähiger, hochwertiger Weiterbildung.“

Mit der Zertifizierung stärkt KERN Sarl ihre Marktposition in Frankreich und bietet Unternehmen eine zuverlässige und flexible Lösung für internationale Weiterbildung und strategische Personalentwicklung – mit geprüfter Qualität und maximaler Flexibilität.