KERN AG Training verzeichnet starkes Wachstum

Durch kundenorientiertes Handeln und den stetigen Ausbau von flexiblen Online-Trainingsformaten wurde in der ersten Jahreshälfte eine Teilnehmerzufriedenheit von 97,1% erreicht. Die jüngst erhaltenen Auszeichnungen der ServiceValue GmbH zum Branchengewinner im Digital-Champions Ranking 2022 und Deutschlands Kundenkönig bestätigen das überaus erfolgreiche Wirken der KERN AG Training.

Mit vielseitigen und flexiblen Trainingskonzepten ermöglicht die KERN AG Training ein orts- und zeitunabhängiges Lernen. So kann das Lernen perfekt in den Alltag und in die tägliche Arbeit der MitarbeiterInnen unserer Kunden integriert werden. Zum Beispiel ermöglicht die Sprachlernsoftware KERN Lingo™, selbstbestimmt und bequem von unterwegs online Sprachen zu lernen. KERN Blended™ hingegen kombiniert das Selbstlernen mit dem Live-Unterricht durch versierte TrainerInnen und sichert so einen optimalen, ausgewogenen Trainingsansatz mit viel Flexibilität. Die neueste Lösung, KERN Lingo Vision™, bietet darüber hinaus Lernenden die größtmögliche Freiheit durch das Selbststudium kombiniert mit der Möglichkeit, spontan Unterrichtseinheiten mit einer Lehrkraft hinzuzubuchen. So werden Sprachbarrieren zielorientiert abgebaut und Sprachkenntnisse in kürzester Zeit aufgebaut.

Um den MitarbeiterInnen einen nahtlosen Zugang zu kundeneigenen Leistungen zu gewährleisten, realisiert die KERN AG Training Anbindungen an kundeneigene LMS-Lösungen oder bietet eine kundenspezifische, sichere LXP-Plattform, die sämtliche Prozessschritte schlank und benutzerfreundlich abbildet.

In der ersten Jahreshälfte hat die KERN AG Training bereits mehr als 130.000 Unterrichtseinheiten im Corporate-Bereich erfolgreich durchgeführt – ein Wachstum von über 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Zurzeit betreut die KERN AG Training fast 17.000 TeilnehmerInnen in über 6.700 laufenden Kursen – darunter rund 2.000 Gruppentrainings, 4.000 Einzeltrainings und 500 Zweier-Gruppentrainings. Über die letzten Jahre betreute die KERN AG Training über 100.000 TeilnehmerInnen.

Die positive Resonanz spornt die KERN AG Training weiter an, ihre Angebote und Trainingskonzepte stetig zu optimieren und auszubauen, um die Anforderungen der KundInnen weiterhin bestmöglich und zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.