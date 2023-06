KERN AG, Sprachendienste erhält Auszeichnung als führender internationaler Sprachdienstleister

KERN Global Language Services ist vom Forschungsunternehmen NIMDZI als führender internationaler Sprachdienstleister ausgezeichnet worden.

Die Anerkennung als führender internationaler Sprachdienstleister unterstreicht die herausragende Stellung der KERN Global Language Services als Spitzenreiter in der globalen Kommunikation innerhalb der Branche. Besonders erfreulich ist die Auszeichnung als TOP-Sprachdienstleister für die DACH-Region, zumal KERN Global Language Services auch im internationalen Vergleich als bestes deutsches Unternehmen in der Branche hervorgeht.

„Die Auszeichnung als TOP-Sprachdienstleister ist eine große Ehre für uns“, so Michael Kern, Vorstandsmitglied von KERN Global Language Services. „Sie ist das Ergebnis unserer unermüdlichen Bemühungen, unseren Kundinnen und Kunden hochwertige Sprachdienstleistungen anzubieten und gleichzeitig innovative Lösungen zu entwickeln, um ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen. Diese Auszeichnung bestätigt unsere Position als führendes Unternehmen in der Branche und ist eine Bestätigung für das Engagement und die Expertise unseres Teams.“

Ein Schlüsselaspekt des Erfolgs von KERN Global Language Services liegt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Übersetzungstechnologien. Das Unternehmen verfolgt aktiv die neuesten Entwicklungen in der Branche und passt seine Lösungen an die steigenden Bedürfnisse der KundInnen an. Durch den Einsatz und die Bereitstellung modernster Technologien verbessert KERN Global Language Services die Effizienz und Genauigkeit von digitalen Sprachdienstleistungen. Hierzu zählen beispielsweise auch die neuesten Entwicklungen wie (p)review4client™ oder die RSI VoiceApp™.

Als führender Anbieter von Sprachdienstleistungen bietet KERN Global Language Services maßgeschneiderte Lösungen für global agierende Unternehmen. Von der Übersetzung geschäftlicher Dokumente über Dolmetschdienstleistungen bei internationalen Konferenzen bis hin zur Technischen Dokumentation bietet KERN Global Language Services ein umfassendes Portfolio an professionellen Dienstleistungen von höchster Qualität. Dabei erfüllt sie die vielfältigen Anforderungen ihrer KundInnen zuverlässig und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit aus.

KERN Global Language Services bleibt ihrem Engagement für erstklassige Sprachdienstleistungen treu und wird ihre Position als führender internationaler Sprachdienstleister weiter stärken. Sie wird auch in Zukunft ihr Bestreben fortsetzen, stetig innovative Lösungen zu entwickeln und ihre KundInnen mit erstklassigen Dienstleistungen zu unterstützen, um die globale Kommunikation gelingen zu lassen.