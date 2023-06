Christoph Arend wird neuer Vertriebsleiter in Würzburg und Aschaffenburg

Würzburg/Aschaffenburg – Christoph Arend startet zum 1. Juli 2023 als neuer Vertriebsleiter der Sparda-Bank Nürnberg eG für die Standorte Würzburg und Aschaffenburg. Der Nordhesse begann seine berufliche Laufbahn bei der Dresdner Bank AG in Frankfurt und war seit 2014 bei der Commerzbank AG in führender Position tätig. Zuletzt leitete er das Anlagegeschäft in der Niederlassung Göttingen im Wealth Management. „Mit Christoph Arend haben wir einen sehr kompetenten und führungsstarken Kollegen für die Vertriebsleitung in Würzburg und Aschaffenburg gefunden. Ich freue mich, ihn in seiner neuen Position begrüßen zu dürfen“, kommentiert Jakob Hauptmann, Vorstands-mitglied der Sparda-Bank Nürnberg.

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern und mit

15 Filialen und 9 SB-Centern in der gesamten Region vertreten. Heute ist die Sparda-Bank Nürnberg eG eine

Direktbank mit Filialen; das heißt, sie verbindet die Vorteile einer Direktbank (günstige Konditionen und einfache

Abwicklung) mit den Vorteilen einer Filialbank (qualifizierte und persönliche Beratung). Als eines der ersten

Unternehmen der Branche ist die Genossenschaftsbank seit 2021 klimaneutral. Die Sparda-Bank Nürnberg hat

insgesamt über 200.000 Mitglieder. Die Bilanzsumme der Bank betrug 2021 rund 4,9 Milliarden Euro. Als sozial-ökologische Genossenschaftsbank unterstützt sie ihre Mitglieder in den vielen Bereichen beim Einstieg in eine

nachhaltigere Lebensführung. Im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung leistet die Sparda-Bank einen

wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Region. 93 % der Eigenanlagen hat die Sparda-Bank bereits

nachhaltig investiert. Bis 2025 soll die 100 %-Quote erreicht sein.

