Junge Prediger, große Botschaft: Wie Schüler bei der Shincheonji-Kirche Jesu das Buch der Offenbarung predigen

„Ich bin auch ein Priester“, verkündete das jüngste Kind (8 Jahre) aus der Schülergruppe, das über die Offenbarung gepredigt hatte.

Shincheonji bietet „die beste Ausbildung für Priester, die die religiöse Welt von morgen führen werden“.

In der Shincheonji Kirche Jesu lehren derzeit Kinder und Jugendliche eloquent über die Inhalte aus dem Buch der Offenbarung, die selbst für Erwachsene schwer verständlich sind.

Nach Angaben der Shincheonji Kirche Jesu haben in 78 Gemeinden, zwischen dem 19. Juli und dem 9. August insgesamt 312 Gemeindemitglieder eine Predigt über die Offenbarung gehalten. Sie alle haben weder ein Seminar zur Praxis des Predigens besucht noch Erfahrung im Predigen.

Die Hälfte (155 Mitglieder) davon sind Schüler der Grund- oder weiterführenden Schule gewesen. Der jüngste Prediger ist 8 Jahre alt und besucht derzeit die dritte Klasse der Grundschule.

Die Schülerinnen und Schüler, die gepredigt haben, sagten, dass sie durch ihr regelmäßiges Bibelstudium in der Shincheonji Kirche Jesu und mit ein wenig Übung in der Lage waren, zu predigen.

Yoon Soo Ah (weiblich, 17 Jahre) sagte: „Durch die von der Kirche durchgeführten Bibeltests und das Bibelstudium hatten die Worte der Bibel sich in mein Herz geprägt. Sie kamen ganz natürlich zum Vorschein.“ Sie war selbst überrascht davon und bezeichnete es als „eine wunderbare Erfahrung“.

Lee Ye Eun (weiblich, 19 Jahre) stimmte zu, dass sie sich darauf vorbereitet habe, eines Tages Prediger des Wortes Gottes zu werden, und dass ihr Alter keine Rolle spiele, wenn es darum gehe, das Wort Gottes zu predigen. Sie hielt die Predigt in dem Glauben, dass Gott ihre Worte und ihre Lippen lenken würde.

Ein Sprecher der Shincheonji Kirche Jesu erklärte, dass die Jugendgruppen der Kirche in der Regel Lobpreisveranstaltungen, Tanzwettbewerbe und Bibelstunden veranstalten. Die Fähigkeit, in diesem Alter zu predigen, wird durch eine kontinuierliche Ausbildung in Führung und Lehre von Kindheit an ermöglicht.

Die Schülerabteilung der Shincheonji-Kirche Jesu informierte, dass Studierende auch durch die Bereitstellung von Lernräumen in der Kirche, durch Lernbegleitung für Universitäts- und Schülergruppen sowie durch kulturelle Aktivitäten unterstützt werden. Auf diese Weise können junge Menschen ihr Glaubensleben mit der Erfüllung ihrer schulischen Pflichten in Einklang bringen.

Einige der Schüler, die auch Predigten hielten, erzählten, dass sie nun konkrete Träume hätten, wie zum Beispiel: „Ich möchte ein besserer Prediger werden“ oder „Ich möchte ein Lehrer oder Missionar werden, der das Wort bis an die Enden der Erde verbreitet“.

Die Schülerinnen und Schüler, die über das Buch der Offenbarung predigen durften, sind sehr stolz darauf, dass Shincheonji die einzige Kirche auf der Welt ist, in der dies praktiziert wird.

Kim In-hee, Leiterin der internationalen Studentenabteilung der Shincheonji Kirche Jesu, erklärte: „Es gibt die Meinung, dass kleine Kinder und Jugendliche nicht predigen können. Aber unsere Kinder und Jugendlichen bereiten sich mit viel Gebet und Übung vor und sind mutige Vorläufer. Die Eltern waren etwas nervös, weil es das erste Mal war, dass sie vor der Kanzel standen, doch die Kinder waren ruhig und strahlten Freude und Hoffnung aus, als sie das Wort verkündeten.“

Kim In-hee fügte noch hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die einzige Kirche der Welt sind, die Schülerinnen und Schüler hat, die vor der Kanzel aus dem Buch der Offenbarung predigen können. Wir werden unser Bestes tun, um sie zu wunderbaren Führungspersönlichkeiten heranzubilden, die die Kirche in Zukunft leiten können.“

Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes

Kontakt

Andreas Stamm – Gemeinde Zentraldeutschland

Kirill Kupcov

Ehrenzeller Str. 32

45143 Essen

015753196081



https://shincheonji.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.