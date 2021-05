Jetzt als Agent durchstarten: Westcon lädt zum Avaya Cloud Office Webinar

Mönchengladbach, 6. Mai 2021 – Westcon-Comstor, Value-Added Distributor (VAD) führender Security-, Collaboration-, Netzwerk- und Datacenter-Technologien, veranstaltet am 12. Mai 2021 um 13 Uhr ein kostenloses Webinar zur Lösung Avaya Cloud Office (ACO). Die Veranstaltung richtet sich an Systemhäuser, die sich als ACO-Agent anmelden und ihre Kunden bei der Migration in die Cloud unterstützen wollen.

“Die Nachfrage nach innovativen UC-as-a-Service-Lösungen hat im Zuge der Corona-Krise massiv angezogen”, erklärt Marianne Nickenig, VP Network & Collaboration EMEA bei Westcon. “Mit dem Master-Agent-Modell von Avaya können unsere Channelpartner jetzt in diesem Wachstumsmarkt durchstarten, ohne in eigenes Equipment und internes Knowhow zu investieren. Die Einstiegshürde ist also niedrig – und finanziell ist der provisionsbasierte Ansatz sehr attraktiv: Wir haben allein in den ersten drei Monaten des Jahres bereits über 730.000 Euro an Provision an unsere Agenten ausgezahlt.”

Im Rahmen des 90-minütigen Webinars erklären die Westcon- und Avaya-Spezialisten den Teilnehmern, welche Möglichkeiten ihnen die UC-as-a-Service-Lösung Avaya Cloud Office bietet – und wie sie ihre Kunden einfach und sicher an die Cloud-basierte Unified-Communications- und Collaboration-Infrastruktur von Avaya anbinden können. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer, welchen Mehrwert ihnen die Zusammenarbeit mit Westcon als ACO-Master erschließt und wie sie in diesem Modell Kunden langfristig binden und attraktive Recurring Revenues generieren können. Zum Abschluss können sich die Zuschauer dann bei einer Live-Demonstration von den Features der ACO-Lösung überzeugen.

Virtuelle Zaubershow

Als Special Guest wird Zauberer Giovanni Alecci die Teilnehmer virtuell mit seinen Tricks zum Staunen bringen. Der magische Taschendieb klaut dabei nicht mehr die Brieftaschen oder das Handy, sondern stiehlt die Daten der Zuschauer – und das, obwohl er hunderte von Kilometern von ihnen entfernt ist.

Interessierte Leser können sich hier zum Webcast anmelden.

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Laura Hemmersbach

Hennes-Weisweiler-Allee 8

41179 Mönchengladbach

+49 (0) 2161 5780 263

laura.hemmersbach@westcon.com

http://de.ucc.westcon.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131 / 812 81-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.