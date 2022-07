Jasha Jenni – Ausgeglichenheit für den Körper durch Thermoregulation

Die Ausgangslage für ein vielseitiges Gleichgewicht, welches einen gesunden Organismus mit all seinen Funktionen darstellt, ist eine optimale Körpertemperatur. Diese hat einen starken Einfluss auf die Ausdehnung und Kontraktion von allen Gefäßen, was sich wiederum auf die Durchblutung und den Lymphfluss auswirkt. Damit Organe und Drüsen effizient arbeiten können, ist eine umfassende Versorgung mit Nährstoffen sowie die richtige Temperaturregulierung außerordentlich wichtig. Um diese zu gewährleisten, setzt der Dipl. Heilpraktiker Jasha Jenni auf die Synergie von Schulmedizin und Naturheilkunde.

Jasha Jenni: Thermoregulation hilft bei vielen Beschwerden

Ist die Temperaturregulierung des Körpers aus dem Gleichgewicht geraten, können sich entsprechende Symptome abbilden oder sogar ernsthafte Krankheiten entstehen. Viele chronische Erkrankungen oder Schmerzen sind die Folge einer unausgeglichenen Temperatur im Körper. Jasha Jenni betont, dass sogar sehr schwerwiegende Krankheiten wie Krebs hieraus erfolgen können. Durch seine tägliche Arbeit mit der Thermoregulation konnte der Dipl. Heilpraktiker bereits zahlreiche Erfolge und Verbesserungen für seine Patientinnen und Patienten erzielen. In einem ersten Schritt wertet Jasha Jenni zusammen mit seinen zu Behandelnden ein Blutbild aus, welches Auskunft auf über 140 schulmedizinische Blut-Parameter gibt. Hierbei verwendet er den aus der Raumfahrt stammenden ANESA Blutanalysator. Aufgrund dieser Analyse stellt er dann ein Behandlungskonzept zusammen, für welches ihm 50 natürliche Produkte von Planet of Health zur Verfügung stehen, welche Organ und Körper in der Funktion unterstützen.

Jasha Jenni setzt auf Planet Of Health

Ist die Behandlung besprochen, werden dem Körper verschiedene Heilmittel von Planet Of Health zugeführt. Diese wurden zusammen mit der Methode Thermoregulation von Irma Ogorevc entwickelt, welche die Inhaltsstoffe genau auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten mit einem unausgeglichenen Temperaturhaushalt im Körper angepasst hat. Jasha Jenni integriert diese in die einzigartige Behandlung, um eine Brücke zwischen der Schul- und der Komplementärmedizin zu schaffen. Die Substanzen, die Planet Of Health enthält, werden durch ein patentiertes Herstellungsverfahren in ihrer höchsten Reinheit verarbeitet und gewährleisten somit eine sehr hohe Bioverfügbarkeit. Aus diesem Grund ist es möglich, die Öle und Tinkturen in angenehm kleiner Dosierung einzunehmen. Diese haben keinerlei Nebenwirkungen und bestehen nur aus natürlichen Inhaltsstoffen, sodass auch eine langfristige Einnahme unbedenklich ist. Ziel ist die Aufrechterhaltung einer gut regulierten Körpertemperatur, welche für die Funktionalität der Organe und des gesamten Organismus optimal ist. Die Produkte von Planet Of Health können auf der eigenen Homepage erworben oder im Zuge einer Behandlung in der Praxis Thermometer direkt durch Jasha Jenni vermittelt werden. Menschen, die unter Beschwerden leiden, sind herzlich eingeladen, den Kontakt mit Jasha Jenni zu suchen, um sich umfassend zu diesem Thema beraten zu lassen.

Der Dipl. Heilpraktiker Jasha Jenni bietet in seiner Praxis die Thermoregulation an, bei der in einem ersten Schritt ein Blutbild mit über 140 schulmedizinischen Parametern ausgewertet wird. Dafür muss nicht invasiv Blut abgenommen werden, sondern er verwendet den aus der Raumfahrt stammenden ANESA Blutanalysator. Aufgrund dieser Analyse stellt Jasha Jenni ein Behandlungskonzept zusammen, für welches ihm 40 natürliche Produkte von Planet of Health zur Verfügung stehen, welche Organe und Körper in ihrer Funktion unterstützen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.