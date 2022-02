Janes Magazin feiert Premiere

5 Millionen Frauen und Männer sollen erreicht werden

Jane Uhlig PR hat unter der Leitung von Jane Uhlig ein neues Online-Magazin Janes Magazin auf den Markt gebracht.

Das Online-Magazin Janes Magazin – www.janes-magazin.de- beschäftigt sich vor allem mit den Themen Wirtschaft und Politik, Livestyle, VIP-Top-News, Fitness, Psychologie, Partnerschaft, Gesundheit und Ernährung.

Darüber hinaus legt Janes Magazin Wert auf einen Mix bunter Themen, sowie auf Werbepartner aus unterschiedlichen Interessengebieten.

Herausgeberin und Chefredakteurin von Janes Magazin ist Jane Uhlig, die mit der professionellen Unterstützung von Eric Kirmse, Medienservice24, agiert.

Neben aktueller Berichterstattung setzt das Online-Magazin auf renommierte Gastautoren aus den genannten Bereichen und richtet sich an eine breite Leserschaft.

“Begleitet wird das Magazin von einer Social Media Kampagne, die in den kommenden Monaten fünf Mio. Frauen und Männer zwischen 25 und 65 Jahren erreichen soll”, so Inhaberin Jane Uhlig.

Die Veröffentlichung von Beitragen (Unternehmenspräsentation, Interview, Portrait, Statement)

kostet derzeit noch zum Neustart 160,00 Euro (statt 450,00 Euro). Die Texte und Fotoshootings oder das passende Bildmaterial wird von den professionellen Mitarbeitern gestellt.

Redaktionelle Beiträge werden zusätzlich auf der Startseite (oben gehalten) veröffentlicht.

Werbepartner werden entsprechend der Themen platziert.

Mediadaten Kurzfassung:

Zielgruppe sind Frauen und Männer zwischen 25 und 65 Jahren, die fest im Leben stehen, gesundheitsbewusst sind, aber es auch verstehen das Leben zu genießen.

Wer Werbepartner von Janes Magazin werden möchte, kann sich direkt melden.

www.janes-magazin.de

