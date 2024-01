Jahresklausurtagung mit Ernst Crameri in Bad Dürkheim

Jahresklausurtagung als Sprungschanze für ein gigantisches Jahr 2024

Die Zeit rennt dahin und dann ist es schon wieder Zeit in das neue Jahr einzutreten. Es kommt Silvester, wir feiern in das „Neue Jahr“ hinein und es ist alles, wie es immer war. Trotz guter Vorsätze, die sich sehr schnell verflüchtigen.

Deshalb ist es wichtig, sich eine Auszeit zu nehmen und das neue Jahr minutiös zu planen.

https://crameri.de/Jahresklausurtagung24

Während manche Menschen von einem Erfolg zum anderen wandeln, treten viele auf der Stelle. Hätten gerne wesentlich mehr und bekommen es nicht hin.

Es klemmt an allen Ecken und Enden. Das ist keine gute Ausgangsbasis, da nützt das ganze Hoffen und Bangen nichts. Das Einzige, was zerstört wird, ist die kostbare Lebenszeit.

Wozu dient die Jahresklausurtagung, das vergangene Jahr intensiv anschauen, hier die richtigen Fragen zu stellen und zu beantworten.

Was war gut in 2023

Was war weniger gut in 2023

Was war katastrophal in 2023

Wie ist es jeweils dazu gekommen

Was lerne ich für mich daraus

Wie kann ich mit den Erfahrungen aus 2023 mein 2024 aufbauen

Welche Tools dienen dazu

Was gilt es alles in der täglichen Umsetzung zu beachten

Welche Kontrollmechanismen muss ich einbauen

Wie mache ich das Jahr 2024 zu meinem besten Jahr meines Lebens

und vielen weiteren Fragen wird auf dem Seminar nachgegangen

Überlasse nie mehr etwas dem Zufall. Gehe gut vorbereitet in das Rennen und achten auf die entsprechenden Parameter.

Hier gibt es viele weitere Informationen und jede Menge Kundenberichte https://crameri.de/Jahresklausurtagung24

Diesen Themen und noch viel mehr wird auf der Jahresklausurtagung analysiert

