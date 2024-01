b&b eventtechnik stattete „Start Up The Future“-Event aus

what when why beauftragte b&b mit Kick-off und Award-Verleihung

Der „Start Up The Future“-Event am 22. November 2023 markierte den Kick-off der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg. In Kombination mit einer Award-Verleihung des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) zum Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung fand er in der Stuttgarter Eventlocation CODE_n statt. Im Auftrag der Eventagentur what when why aus Ludwigsburg zeichnete sich die b&b eventtechnik GmbH für die technische Betreuung der Veranstaltung verantwortlich.

Die Teilnehmer:innen erwarteten spannende Vorträge, eine Innovation Challenge und sechs Pitches. Wer tiefer in die Themen der Industrie 4.0 und Digitalisierung einsteigen wollte, war hier genau richtig. Ein Highlight der Veranstaltung war die Verleihung des Allianz Industrie 4.0 Award Baden-Württemberg. Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut durfte den Gewinnern der Kategorie „Excellence“ die Auszeichnungen überreichen.

Ein starkes Team ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Umsetzung eines komplexen Veranstaltungskonzepts. Als technischer Partner für what when why konnten die Veranstaltungsprofis von b&b eventtechnik ihre Expertise in die Umsetzung dieser Veranstaltung einbringen.

Für einen reibungslosen Ablauf des Events im CODE_n stellte b&b eventtechnik das Equipment für das Bühnenbild bereit – inklusive eines 98“-Flachbildschirms, diversen Großformatdrucken und dem Bühnenmobiliar – und übernahmen die Bühnen- und Ambiente-Beleuchtung. Auch die Beschallung inklusive Mikrofonierung, Medienzuspielern und DJ-Equipment sowie die Medienregie im Plenum und einer Ausstellung im ersten Obergeschoss fiel in den Verantwortungsbereich von b&b.

b&b-Geschäftsführer Sebastian Schäffler über das erfolgreich durchgeführte Projekt: „Wir freuen uns, dass wir als technischer Partner von what when why für den VDMA eine dynamische Event-Lösung mit Bühnenbild sowie Medien- und Veranstaltungstechnik trotz der begrenzten Platzverhältnisse realisieren konnten.“

Über b&b group:

Die b&b eventtechnik GmbH gehört gemeinsam mit der b&b digital GmbH sowie der b&b extend GmbH zur b&b experience technology group. Seit Juni 2020 bietet b&b digital GmbH, ein Tochterunternehmen des Fullservice-Dienstleisters, die etwa 950 Quadratmeter große hybride Eventlocation GATE22 für Live und Online-Events an.

b&b eventtechnik GmbH ist ein Fullservice-Dienstleister der Eventbranche mit Hauptsitz in Filderstadt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet umfangreiche Dienstleistungen aus den Bereichen Planung, Beratung, Veranstaltungstechnik, Messeservice und Mietmobiliar.

Im Hauptsitz arbeiten auf 5.500 m² Logistikfläche 53 Festangestellte. Die Production Company legt in allen Unternehmensbereichen großen Wert auf Nachhaltigkeit und orientiert sich an der Agenda 2030 der UN mit den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung.

