Holger Ballwanz Immobilien: Ihr vertrauenswürdiger Partner für den diskreten Verkauf von Ärztehäusern an Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Investoren Ärztehäuser Deutschland, Österreich und Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien), ein bekanntes Unternehmen im Bereich der Gesundheitsimmobilien, bietet Eigentümern von Ärztehäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz maßgeschneiderte Lösungen für den diskreten Verkauf ihrer Immobilien an seriöse Investoren Ärztehäuser.

Mit langjähriger Erfahrung und einem persönlichen Netzwerk an Investoren, die gezielt nach hochwertigen Ärztehäusern suchen, gewährleistet das Unternehmen eine schnelle und erfolgreiche Verkaufsabwicklung, die höchste Diskretion und den Schutz der Privatsphäre der Verkäufer sicherstellt.

Expertise im Gesundheitsimmobilienmarkt für Investoren Ärztehäuser

Holger Ballwanz Immobilien, geleitet von Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, der zugleich Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG ist, hat sich auf den Verkauf von Ärztehäusern an Investoren Ärztehäuser spezialisiert. Das Unternehmen nutzt seine umfassende Marktkenntnis und sein starkes Netzwerk, um gezielt Käufer anzusprechen, die aktiv auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten im Gesundheitssektor sind.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen diskreten, reibungslosen und erfolgreichen Verkaufsprozess zu bieten, der sowohl ihre Privatsphäre schützt als auch den besten Preis für ihre Immobilie erzielt“, erklärt Holger Ballwanz.

Diskrete Off-Market-Transaktionen für Investoren Ärztehäuser

Ein besonderes Merkmal von Holger Ballwanz Immobilien ist die Durchführung von Off-Market-Transaktionen. Diese exklusive Verkaufsstrategie ermöglicht es, Immobilien abseits des öffentlichen Marktes nur einem ausgewählten Kreis von qualifizierten Investoren Ärztehäuser zu präsentieren. Dadurch wird nicht nur die Privatsphäre der Verkäufer gewahrt, sondern auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen schnellen und gewinnbringenden Verkauf zu realisieren.

„Der Verkauf von Ärztehäusern ist oft ein sensibles Thema und erfordert besondere Diskretion. Deshalb setzen wir auf eine Off-Market-Strategie, die ausschließlich seriöse und interessierte Investoren Ärztehäuser anspricht“, betont Holger Ballwanz.

Individuelle Verkaufsstrategien für optimale Ergebnisse bei Investoren Ärztehäuser

Holger Ballwanz Immobilien entwickelt für jeden Kunden eine individuelle Verkaufsstrategie, die auf die spezifischen Ziele und Anforderungen zugeschnitten ist. Dabei begleitet das erfahrene Team die Verkäufer während des gesamten Prozesses – von der ersten Beratung bis hin zum erfolgreichen Abschluss des Verkaufs an Investoren Ärztehäuser.

„Unsere langjährige Erfahrung im Gesundheitsimmobilienmarkt ermöglicht es uns, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihren Bedürfnissen und Erwartungen gerecht werden“, so Holger Ballwanz weiter.

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung zu Investoren Ärztehäuser

Holger Ballwanz Immobilien lädt alle Interessenten herzlich dazu ein, sich unverbindlich beraten zu lassen. Das Unternehmen steht bereit, um über die verschiedenen Möglichkeiten des Verkaufes von Ärztehäusern an Investoren Ärztehäuser zu informieren und individuelle Verkaufsstrategien zu erörtern. „Vertrauen Sie auf unsere Expertise und unser Netzwerk, um Ihre Ärztehaus-Immobilie diskret, sicher und profitabel zu verkaufen“, appelliert Holger Ballwanz an potenzielle Verkäufer.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf den Verkauf von Ärztehäusern an Investoren Ärztehäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Partner der REBA IMMOBILIEN AG bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsimmobilien an und gewährleistet eine diskrete und erfolgreiche Verkaufsabwicklung für seine Kunden.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.off-market-gewerbeimmobilien.de

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.