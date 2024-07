Intertext wird offizieller Übersetzungspartner für WPML

Intertext setzt neue Maßstäbe in der Übersetzung und Lokalisierung von Websites. In Zusammenarbeit mit OnTheGoSystems, dem Entwickler des weltweit führenden Plugins für mehrsprachige WordPress-Websites WPML, ist Intertext nun zugelassener Übersetzungspartner für alle WPML-Nutzer.

WPML ist die bevorzugte Lösung für Betreiber von WordPress-Websites, die ihre globale Reichweite maximieren möchten. Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet Intertext erstklassige Übersetzungsdienstleistungen, die durch Präzision, Konsistenz und kulturelle Relevanz überzeugen.

Die strategische Kooperation mit WPML unterstreicht Intertexts Engagement für Innovation und höchste Qualitätsstandards dank der Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 17100 und ISO 18587, die den Kunden absolute Zuverlässigkeit und herausragende Übersetzungsqualität garantieren.

Dank spezifischer, für WPML optimierter Prozesse sorgt Intertext für eine reibungslose Kommunikation und ein effizientes Management von Übersetzungsprojekten. Die erfolgreiche Zulassung bestätigt die umfassende Erfahrung und Kompetenz von Intertext im Umgang mit WPML.

Intertext setzt sich für den Einsatz modernster Technologien und innovativer Lösungen ein, um den Zugang zu globalen Märkten zu erleichtern. Die Partnerschaft mit WPML bekräftigt das Ziel des Unternehmens, Übersetzungsdienstleistungen auf höchstem Qualitäts- und Effizienzniveau zu bieten.

Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung investiert Intertext kontinuierlich in Innovation und technischen Fortschritt, um seinen Kunden stets den besten Service zu bieten. Das Unternehmen ist aktiv in Forschungsprojekten involviert und arbeitet eng mit Institutionen zusammen, um kontinuierlich neue Entwicklungen im Sprachsektor zu fördern.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Laura Márquez

Business Development Deutschland

E-Mail: lm@intertext-uebersetzungen.de

Tel: +49 711 96743144

Über Intertext:

Intertext ist ein führendes Übersetzungsunternehmen in Spanien und bietet seit 1988 professionelle sprachliche Dienstleistungen auf nationaler und internationaler Ebene an. Mit über drei Jahrzehnten Expertise und als Gründungsmitglied des spanischen Branchenverbands ANETI, setzt Intertext Maßstäbe in der Übersetzungsbranche. Das Unternehmen betreut Kunden in Spanien sowie große internationale Firmen in Europa, den USA und Asien. Durch die Zertifizierungen nach ISO 17100, ISO 9001 und ISO 18587 ist Intertext ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die auf Internationalisierung setzen, und bietet maßgeschneiderte Lösungen mit Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit.

Kontakt

Intertext Übersetzungen

Laura Márquez

Königstr. 27

70173 Stuttgart

+49 711 96743144



https://www.intertext-uebersetzungen.de/

