Internistische Gemeinschaftspraxis zieht in den TONI Park

Augsburg, 22.8.2024 – Der TONI Park in Augsburg erweitert sein medizinisches Angebot um eine internistische Gemeinschaftspraxis sowie zwei Allgemeinmediziner. Die Praxis wird von zwei renommierten Internisten, Herrn Dr. Verwied und Herrn Dr. Angerer, der auch Diabetologe ist, geleitet. Mit im Ärzteteam sind die Internistin Frau Holler-Brinster und der Internist Herr Dr. Sudhoff, der ebenfalls Diabetologe ist. Schwerpunkte sind die internistisch hausärztliche Versorgung und die Betreuung von Diabetespatient:innen. Die Eröffnung ist Anfang März 2025 geplant.

Ein moderner Standort für medizinische Expertise und Gesundheit

Die neue Praxis wird auf einer Fläche von ca. 460 m² Quadratmetern im 3. OG des Gebäude B/C im TONI Park ausgebaut. Diese Erweiterung des medizinischen Angebots vor Ort stellt eine bedeutende Bereicherung für die Mieter:innen und Besucher:innen dar und stärkt das Gesundheitsangebot im Park sowie das Gesundheitsnetzwerk in der Region.

„Mit der Ansiedlung der internistischen Gemeinschaftspraxis erweitern wir das medizinische Angebot und unterstreichen unser Engagement, den TONI Park als einen Ort des Wohlbefindens zu etablieren. Die Kombination aus modernster Arbeitsumgebung, Nachhaltigkeit und Natur ergänzt um die medizinische Versorgung, bietet einen unschätzbaren Service für alle im Park Tätigen“ erklärt Reinhard Doll, Verantwortlicher für die Vermietung im TONI Park.

Über den TONI Park:

Der TONI Park in Augsburg steht für innovative Arbeitswelten. Das Areal bietet nicht nur gut angebundene Mietflächen für Unternehmen, sondern auch eine Vielzahl an Dienstleistungen und Annehmlichkeiten für seine Mieter:innen und Gäste. Die intelligent konzipierten Flächen im Hightech-Cluster überzeugen durch ein individualisiertes Konzept, hohe Aufenthaltsqualität und nachhaltige Entwicklung. Ob großer Flächenbedarf oder kompaktes Büro, klassisches Büroambiente oder effizient geschnittene Hybridlösung – das Angebot ist so flexibel wie die Wünsche der Unternehmen, inklusive Möglichkeiten für Wachstum.

