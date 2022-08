Interior-Bildagentur Narratives wird Teil von Image Professionals

München/London, 01. August 2022: Narratives, die renommierte Londoner Bildagentur für Interior und Lifestyle, wird Teil der in München ansässigen Bildagenturgruppe Image Professionals. Unter ihrem neuen Dach werden die Urheber und Kunden der Agentur Narratives von einem spezialisierten Interior-Team betreut werden. Gründerin Tamsyn Hill kommt an Bord und bleibt somit den langjährigen Agenturkunden im englischsprachigen Raum als Ansprechpartnerin erhalten. Die Integration von Narratives soll bis Mitte August 2022 vollständig abgeschlossen werden.

Narratives wurde vor über 20 Jahren von Tamsyn und Nicola Hill in London gegründet. Den beiden kreativen Schwestern gelang es, zahlreiche Top-Fotografen aus dem Interior-Bereich für ihre Agentur zu gewinnen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich Narratives zu einer der gefragtesten Quellen für lizenzierbare Strecken und Einzelbilder aus dem Wohnbereich. Professionelle Kunden in aller Welt nutzen Narratives zur Bebilderung von Magazinen, Büchern und vielfältigen Formaten im Content Marketing.

Image Professionals ist der führende Anbieter von Spezialagenturen auf dem internationalen Bildmarkt. Das Münchner Unternehmen betreibt sieben hochspezialisierte Bildagenturen für professionelle Bildnutzer, darunter StockFood, Science Photo Library, seasons.agency, lookphotos sowie die Gartenbildagentur Friedrich Strauss. Im Bereich Interior gehören die Agenturmarken living4media und House of Pictures zum Portfolio von Image Professionals. Bei Image Professionals werden die hochwertigen Produktionen der Narratives-Fotografen unter dem Dach der Agentur living4media erhältlich sein. Mit der Integration der Narratives-Kollektion unterstreicht Image Professionals seinen Anspruch auf die Marktführerschaft in diesem vielseitigen und stets trendigen Themensegment.

Gründerin Tamsyn Hill sieht erhebliche Vorteile für die vielen treuen Fotografen und Kunden von Narratives: „Seit Beginn des Jahrtausends haben wir Narratives eigenständig geführt und mit viel Engagement ausgebaut. Nun ist es an der Zeit die Agentur in professionelleren Strukturen und mit den Möglichkeiten eines ausgewiesenen Marktführers fortzuführen. Für mich persönlich beginnt ein neuer Lebensabschnitt, auf den ich mich sehr freue. In Zukunft werde ich von vielen kompetenten Kolleginnen und Kollegen unterstützt werden und kann mich stärker auf die enge Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden fokussieren.“

Martin Skultety, Geschäftsführer der Image Professionals GmbH, begrüßt das neue Mitglied seiner Agenturfamilie: „Seit vielen Jahren haben wir die Arbeit von Narratives bewundert und für eine enge Zusammenarbeit getrommelt. Nun hat es endlich geklappt und wir kommen zusammen. Seit dem Ausbruch der Pandemie interessieren sich Kunden und Leser stärker denn je für Einrichtungsthemen und kreative Gestaltungsideen. Der Zeitpunkt könnte also nicht besser sein und wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Sie wird der kreativen Community neue Horizonte eröffnen und unser breites Angebot in diesem wundervollen Segment bereichern.“