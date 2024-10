Inspiration durch das Shincheonji-Seminar: Ein Event, das den Glauben verändert

Das Shincheonji Jeonju Evangelisationsseminar hat die Herzen der Teilnehmer erobert und den Glauben aller Anwesenden berührt. Mit 16.000 Teilnehmern vor Ort und einem riesigen Online-Publikum verdeutlicht es die Relevanz solch spiritueller Events. Es wurde eine Plattform geschaffen, um Fragen zu stellen und sich über Glaubensaspekte auszutauschen.

Das „Shincheonji Jeonju Evangelisationsseminar“ in Südkorea zog über 16.000 Teilnehmende und 117.000 virtuelle Zuschauer an, darunter 250 Pastoren. Die Veranstaltung gipfelte in einem lebhaften Kirchenfest und einem leidenschaftlichen Vortrag des Vorsitzenden Lee Man-hee über das Buch der Offenbarung, um die Einheit und ein vertieftes geistliches Miteinander zu fördern.

Jeonju, Südkorea – 15. Oktober 2024 – Das „Shincheonji Jeonju Evangelisationsseminar“ in Südkorea endete in bemerkenswerter Weise mit mehr als 16.000 begeisterten Teilnehmenden vor Ort und einem virtuellen Publikum, das die Gesamtzahl der Zuschauer auf beeindruckende 117.000 weltweit erhöhte. Unter den Teilnehmenden befanden sich über 250 Pastoren aus verschiedenen Konfessionen, weitere 200 Pastoren nahmen online am Seminar teil. Die Veranstaltung, die in der Shincheonji Kirche Jesu in Jeonju stattfand, bildete den Höhepunkt einer 20-tägigen Seminarreihe über das Buch der Offenbarung, die die Teilnehmer durch ihre geistliche Tiefe und ihren Gemeinschaftsgeist in ihren Bann zog.

Der letzte Tag des Seminars verwandelte sich in ein großes Fest, bei dem eine Militärkapelle und traditionelle Volksmusikgruppen die Stimmung anheizten. Die Teilnehmenden trafen bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn ein und füllten alle Plätze in der Kirche sowie die Außenbereiche. Aufgrund des großen Andrangs konnten sich einige Teilnehmende aus Sicherheitsgründen keinen Platz im Inneren der Kirche sichern, was die Online-Zuschauerzahlen weiter erhöhte. Kirchenmitglieder reihten sich in den Straßen auf, die zum Veranstaltungsort führten, und hießen die Gäste mit farbenfrohen und kulturellen Darbietungen willkommen, die den Charakter des Tages prägten.

Der Vorsitzende Lee Man-hee, der Leiter von Shincheonji, hielt einen leidenschaftlichen Vortrag über die Erfüllung der Prophezeiungen im Buch der Offenbarung und zog Vergleiche mit der Erfüllung alttestamentlicher Prophezeiungen durch Jesus. Er forderte die Anwesenden auf, sich kritisch mit den Lehren von Shincheonji auseinanderzusetzen und ermutigte sie, Fragen zu stellen und zu klären, um ihr Verständnis zu vertiefen. Lee betonte, wie wichtig es sei, die Integrität des Inhalts der Offenbarung zu bewahren, und erinnerte daran, dass nichts zu den Lehren der Offenbarung hinzugefügt oder von ihnen entfernt werden dürfe. Seine Botschaft fand großen Anklang bei den Zuhörern, von denen viele aus verschiedenen Teilen des Landes und sogar aus dem Ausland angereist waren, um dabei zu sein.

Die Atmosphäre war von Aufregung und Emotionen geprägt, als zwei Pastoren anderer Konfessionen dem Vorsitzenden Lee einen Blumenstrauß überreichten, um sich für die neuen Erkenntnisse zu bedanken, die sie gewonnen hatten. Diese Geste symbolisierte das Gefühl der Einheit und des gemeinsamen Ziels, das das gesamte Seminar geprägt hatte. Sie sicherten zu, die Lehren der Offenbarung in ihre eigenen Gemeinden zu tragen und das Wissen weiter zu verbreiten.

Für die Teilnehmenden, sowohl vor Ort als auch online, war das „Shincheonji Jeonju Evangelisationsseminar“ viel mehr als nur eine Reihe von Vorträgen – es war ein Fest des Glaubens, des Lernens und der Begegnungen. Die Veranstaltung hinterließ einen bleibenden Eindruck, und viele verließen das Seminar mit der Motivation, sich auf ihre eigene spirituelle Reise zu begeben und die tiefgründigen Botschaften der Offenbarung für ihr Leben zu erkunden.

Über uns: Die Shincheonji Kirche Jesu ist eine religiöse Gemeinschaft mit Sitz in Südkorea, die sich auf die Grundlagen Jesu Christi und die Gebote der Heiligen Schrift stützt. Shincheonji hat Mitglieder in der ganzen Welt und engagiert sich durch gemeinnützige Arbeit, um ein Licht für die Welt zu sein.

Pressekontaktdaten:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Markus Roscher Kottbusser

Damm 75

10967 Berlin

Deutschland

Tel: +49 15730050850

Web: https://www.shincheonji.de

E-Mail: media@shincheonji.de

Bildrechte: SCJ Berlin

Originalinhalt von Scj Berlin, veröffentlicht unter dem Titel „Offenbarung enthüllt: Shincheonji-Seminar zieht weltweites Publikum an„, übermittelt durch Prnews24.com