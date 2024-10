Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort: Linda Breitung unterstützt ältere Menschen in Dresden

Dresden, 22.10.2024. Die SeniorenLebenshilfe setzt sich dafür ein, älteren Menschen bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben in ihrem eigenen Zuhause zu ermöglichen. In ganz Deutschland engagieren sich Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer für Senioren und unterstützen diese in ihren individuellen Herausforderungen. Als Lebenshelferin in Dresden vertritt nun Linda Breitung die SeniorenLebenshilfe und setzt sich für eine würdevolle Begleitung im Alltag und ein Gefühl von Zugehörigkeit ein.

Die SeniorenLebenshilfe unterstützt bereits vor der Pflegebedürftigkeit

Senioren benötigen oft mehr Hilfe beim Bewältigen ihres Alltags zu Hause, als die beauftragten Pflegedienste leisten können. Auch Angehörige sind beruhigt, wenn sie wissen, dass der Senior oder die Seniorin – neben Familie und Freunden – eine weitere vertrauensvolle Stütze an der Seite hat. Eine Stütze, die im Haushalt und beim Einkaufen mithilft, sich um die Postangelegenheiten kümmert und auch bei der Freizeitgestaltung hilft.

Manchmal wird auch nur ein offenes Ohr benötigt, wenn die Alltagsherausforderungen zu viel und die Einsamkeit zu groß werden. Nicht immer können Angehörige Zeit aufbringen. Außerdem wollen Senioren ihre Familien häufig nicht zur Last fallen.

Vor über zehn Jahren riefen das Ehepaar Carola und Benjamin Braun deshalb die SeniorenLebenshilfe ins Leben, um älteren Menschen eine zuverlässige Begleitung aus einer Hand anbieten zu können. Senioren sind somit nicht auf einen Flickenteppich aus externen Versorgern angewiesen. Sie können entspannt eine enge Beziehung zu ihrer Lebenshelferin oder ihrem Lebenshelfer aufbauen, aus der sich vielleicht sogar eine langjährige Freundschaft entwickelt.

Welche Unterstützung bietet die SeniorenLebenshilfe an?

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe beinhaltet zum einen die Unterstützung im Haushalt und die Hilfe beim Einkaufen. Weiterhin erledigen Lebenshelferinnen und Lebenshelfer notwendige Büro- und Sekretariatsaufgaben ihrer Senioren und kommunizieren bei Bedarf mit Ämtern und Dienstleistern. Sie begleiten „ihre“ Seniorinnen und Senioren auch außer Haus (beispielsweise zu Arztterminen) und fahren sie an die Orte, welche die älteren Menschen nicht mehr so gut zu Fuß erreichen können.

Auch in der Freizeit der Senioren sind Lebenshelfer verlässliche und empathische Partner. Sie besuchen mit ihren Senioren deren Verwandte und Freunde, spazieren mit ihnen durch die Natur, plaudern im Cafe oder fahren bisweilen sogar mit ihnen in den Urlaub. Diese allumfassende Zusammenarbeit geht über einen normalen Seniorenservice weit hinaus. Vor allem die persönliche Nähe ermöglicht ein sensibles Eingehen auf die Bedürfnisse und Wünsche der Senioren.

Oft entstehen so vertrauensvolle Beziehungen, welche auch die Angehörigen sehr zu schätzen wissen. Auch sie betrachten die Lebenshelferinnen als wertvolle Ansprechpartner. Damit sich die Seniorin oder der Senior mit der Lebenshelferin oder dem Lebenshelfer wohlfühlt, organisiert die SeniorenLebenshilfe zu Beginn ein unverbindliches Kennenlerntreffen für alle Beteiligten.

Frau Linda Breitung unterstützt als Lebenshelferin in Dresden die SeniorenLebenshilfe

Als gelernte Frisörin hegte Linda Breitung bereits engen Kontakt mit älteren Menschen, ob in Seniorenheimen oder privaten Haushalten. Sie fand nach der privaten Intensivpflege ihres großen Sohnes in den beruflichen Bereich der 1:1-Pflege. Mit Vorschulkindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis ins hohe Lebensalter machte sie die Erfahrung, wie wertvoll es ist, der Welt etwas Gutes zurückgeben zu können – indem sie Menschen in herausfordernden Lebenslagen unterstützend zur Seite steht und verständnisvoll für sie da ist.

Die selbstständige Arbeit mit Senioren ist für Frau Breitung eine besonders erfüllende Aufgabe. In ihrer Tätigkeit als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe kann sie ihr Pflegetalent und die Fähigkeit, einen Wohlfühlraum für Menschen zu schaffen, gewinnbringend einsetzen. Nicht nur die Senioren selbst erfahren durch sie ein beruhigendes Gefühl von Zuwendung und Lebensfreude, sondern auch deren Angehörige. Frau Breitung weiß, was es bedeutet, Freude im Kontakt zu haben, das Beste aus einer Situation zu machen und die Zeit mit anderen zu schätzen und zu genießen.

Informationen zum Franchiseunternehmen SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe wird von der Salanje GmbH geführt. Diese bietet Seniorinnen und Senioren Unterstützungsangebote an, beispielsweise durch die Kapuna Seniorenhilfe e. V. Die Seniorenlebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen, in dem alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer Franchisenehmer sind. Sie arbeiten selbstständig von ihrem Wohnort aus, was ihnen und ihren Senioren kurze Fahrtwege sichert – ein wichtiges Merkmal im Notfall.

Damit die Seniorenbetreuung durch die SeniorenLebenshilfe hochwertig bleibt und wirklich alle Senioren, ihre Herausforderungen und Bedürfnisse im Blick behält, werden alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer durch das Unternehmen adäquat ausgebildet und besuchen für ihre Tätigkeit relevante Schulungen.

Deutschlandweit werden viele Helferinnen und Helfer für Senioren gebraucht, daher ist jeder Interessierte willkommen. Wer sich vorstellen kann, auf selbstständiger Basis wertschätzend mit Senioren zu arbeiten, kann sich gern an die Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe wenden. Dort sind alle wichtigen Informationen für angehende Lebenshelfer erhältlich.

Kontakt

Linda Breitung

Bahnhofstraße 56

01259 Dresden

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

0800/83221100



https://www.seniorenlebenshilfe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.