Insektenbekämpfung im Sommer

Teleskop-Fliegenklatsche

Müssen Sie sich in den Sommermonaten ständig mit Fliegen und anderen lästigen Insekten herumschlagen? Dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie in ein Set von 6 Insektenklatschen XXL 75 cm investieren. Mit diesen ausziehbaren Fliegenklatschen wird die Aufgabe, lästige Insekten loszuwerden, viel einfacher und effizienter.

Ausziehbares Design

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften dieser XXL-Insektenklatschen ist ihr ausziehbares Design. Mit einer Länge von 75 cm erreichen sie mühelos hohe Decken oder schwer zugängliche Stellen und eignen sich daher sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Das ausziehbare Design ermöglicht auch eine schnelle und einfache Aufbewahrung, wenn sie nicht in Gebrauch sind, da sie auf eine kompaktere Größe zurückgezogen werden können.

Langlebiges Material

Diese Insektenklatschen bestehen aus langlebigen Materialien, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Der Griff besteht aus robustem Kunststoff, während die Fliegenklatsche selbst aus einem starken Drahtgeflecht gefertigt ist. Das bedeutet, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch nicht leicht brechen oder sich abnutzen.

Satz mit 6 Stück

Ein weiterer Vorteil dieser XXL-Insektenklatschen ist, dass sie in einem 6er-Set geliefert werden, so dass Sie zusätzliche Klatschen zur Hand haben, um sie mit Familie und Freunden zu teilen oder in verschiedenen Räumen Ihres Hauses aufzubewahren. Mit 6 Fliegenklatschen müssen Sie nie mehr nach einer suchen, wenn Sie sie brauchen.

Leichtes Design

Trotz ihrer Größe ist diese Insektenklatsche erstaunlich leicht, sodass sie einfach zu handhaben und zu manövrieren ist.

Einfach zu benutzen

Die Verwendung dieser Insektenklatschen ist unglaublich einfach. Fahren Sie einfach den Griff aus, positionieren Sie die Fliegenklatsche über dem Insekt und klopfen Sie dann kurz darauf. Das Drahtgeflecht fängt das Insekt ein und tötet es, so dass Sie einen wanzenfreien Raum vorfinden. Die Fliegenklatsche ist auch leicht zu reinigen, da man sie einfach mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen kann.

Verwendung in Innenräumen und im Freien

Verwenden Sie sie in Ihrer Küche, Ihrem Wohnzimmer oder Ihrem Schlafzimmer, um Ihren Raum frei von Fliegen und Mücken zu halten oder in Ihrem Garten, auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon, um Insekten fernzuhalten, während Sie die Natur genießen

Umweltfreundlich

Das 6er-Set Insektenklatschen XXL 75 cm ist ein umweltfreundliches Produkt, das eine hervorragende Alternative zu schädlichen Pestiziden darstellt.

Produktmerkmale:

– Set aus 6 schwarzen Fliegenklatschen für den mehrfachen Gebrauch

– Der Teleskopstiel ist bis zu 75 cm ausziehbar, um auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen

– Leicht und einfach in der Anwendung

– Langlebiges Design mit robustem Kunststoffkopf und -griff

– Perfekt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

– Wirksam beim Zerkleinern und Töten von Fliegen und anderen Insekten

– Hygienisch und nach Gebrauch leicht zu reinigen

– Hält Ihren Lebensraum frei von Ungeziefer und Schädlingen

6er Set XXL 75 cm Insektenklatsche Fliegenklatsche ausziehbar Teleskop Klatsche —>> JETZT KAUFEN

Dieses Set aus 6 XXL-Insektenklatschen (75 cm) ist perfekt, um Ihr Haus, Ihre Terrasse oder Ihren Garten von lästigen Fliegen und Insekten zu befreien. Mit ihrem robusten schwarzen Design und dem bis zu 75 cm ausziehbaren Teleskopstiel sind diese Fliegenklatschen einfach zu benutzen und äußerst effektiv.

Ganz gleich, ob Sie eine Grillparty veranstalten, ein Picknick genießen oder einfach nur Ihr Zuhause von lästigen Fliegen freihalten wollen, dieses Set aus 6 Insektenklatschen im XXL-Format (75 cm) ist ein absolutes Must-have. Dank der ausziehbaren Teleskopstiele und des robusten Designs sind sie äußerst effektiv beim Zerkleinern und Töten von Fliegen und anderen Insekten. Außerdem sind sie einfach zu benutzen, zu desinfizieren und aufzubewahren.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

