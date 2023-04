Heiraten & Feiern Messe: Beginn der Vermarktung von Standflächen

Auch im Jahre 2024 wird es nach jetzigen Aussagen der etablierten Veranstalter, keine größere Messe zum Thema Heiraten und Feiern in der Metropolregion Leipzig/Halle geben.

Nach nunmehr 3 Jahren ausgefallener Hochzeitsmessen, gibt es nun jedoch einen Lichtblick. Für den 6./7. Januar 2024 ist gerade die Planungsphase der neuen Messe „Heiraten&Feiern“ abgeschlossen worden. Ein Juwelier aus Leipzig hatte genug von der Situation der Stagnation und begann im November 2022 mit den ersten Planungen zu diesem „Neustart“ Event. Nun hat der Veranstalter David Junghähnel mit der Vermarktung der Ausstellungsplätze begonnen. Zu äußerst attraktiven Standpreisen können regionale Hochzeitsdienstleister nun Messeflächen ab 4qm anmieten. „Mir ist wichtig, hier in der Region wieder eine attraktive Hochzeitsmesse zu etablieren“ sagt Junghähnel. Insofern soll die Veranstaltung erst einmal nur kostendeckend arbeiten, um möglichst viele Dienstleister wieder an das Thema Hochzeitsmesse heranzuführen. Ziel sei es, die „Messehalle bis Sommer diesen Jahres komplett vermietet“ zu bekommen, führt Junghähnel weiter aus. So wäre gewährleistet, dass sämtliche Partner des Events ausreichend Zeit für die erfolgreiche Vorbereitung erhalten und damit an den beiden Messetagen alles reibungslos abläuft.

Die „Heiraten&Feiern“ findet am 6./7. Januar 2024 in den Messehallen des Globana Village in Schkeuditz, genau in der Mitte zwischen Halle und Leipzig, statt. Auf rund 2400qm präsentieren sich dann zirka 75 Aussteller aller relevanten Hochzeitsbranchen. Angefangen bei Brautmoden, Floristen, Fotografen, Juwelieren, Locations bis zu Hochzeitsplanern und Unterhaltungskünstlern finden die künftigen Paare auf der „Heiraten&Feiern“ die Profis für ihre Hochzeit.Von jeweils 10-17 Uhr ist geöffnet. Es stehen ca. 600 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Mit den Modeexperten des Globana Trade Centers, hat der Veranstalter den perfekten Partner für die Inszenierung des Events vor Ort gefunden. Zudem können mit einer einzigen Veranstaltung die Brautpaare in zwei Großstädten gleichzeitig angesprochen werden. Über die Autobahn A9 und die Bundesstraße B6 ist der Messestandort aus beiden Städten in weniger als 30 Minuten erreichbar. Auch ein S-Bahn-Anschluss ist fußläufig entfernt.

Nach der langen Auszeit, müssen sowohl die Aussteller, als auch die Besucher wieder an das Thema Hochzeitsmesse herangeführt werden. Insofern ist es praktisch, dass bei der „Heiraten&Feiern“ kein typischer Messeveranstalter, sondern einer der Hochzeitsdienstleister selbst das Zepter in die Hand genommen hat. Damit bietet sich die Möglichkeit, eine Veranstaltung auf Augenhöhe zu erschaffen. Diese erfüllt einerseits die Wünsche der künftigen Brautpaare, aber verliert auch die Bedürfnisse der Hochzeitsprofis nicht aus den Augen.

Für alle interessierten Hochzeitsdienstleister stehen auf der Website unter www.heiraten-feiern.de, in der Rubrik „Aussteller“, sämtliche Konditionen zum Download bereit. Dort findet sich neben einem stets aktualisierten Standplan auch ein Anmeldeformular über welches direkt gebucht werden kann. Sicherlich ist es aber von Vorteil, zuvor im persönlichen Gespräch die Platzierung und weitere Details abzusprechen. David Junghähnel freut sich über Ihre Kontaktaufnahme und ist gern behilflich bei der Auswahl des für Sie perfekten Messestandplatzes.

Die JUST Verwaltungsgesellschaft ist ein Dienstleister für den Uhren und Schmuck Einzelhandel. In die Funktion des Messeveranstalters ist das Unternehmen eher zufällig gekommen. Aufgrund mangelnder anderer Anbieter wurde mit der Organisation einer großen Hochzeitsmesse für die Metropolregion Leipzig/Halle begonnen um Anfang Januar 2024 die erste Veranstaltung durchzuführen.

