Innovative XR-Lösungen auf der XR EXPO

Als Innovationstreiber zeigt das i4 Project-Team von CAD Schroer wegweisende XR-Technologien auf der XR EXPO in Stuttgart

Moers – 15. März 2024: Provokant und zugleich inspirierend ist der Vortrag des i4 Project-Teams. Unter dem Titel ‚How to not wait for the metaverse‘ ermutigt er die Besucher, neue kreative Wege zu beschreiten, ohne auf das Metaverse warten zu müssen.

Als Innovationstreiber setzt CAD Schroer mit seinem i4 Project-Team auf die XR-Technologien. Dieses Team treibt die Erforschung und Entwicklung von XR-Technologien voran. Zusammen mit dem Engineering-Entwicklungsteam bildet es eine unschlagbare Kombination bei der Entwicklung innovativer XR-Lösungen für die Industrie. Auf der diesjährigen XR EXPO in Stuttgart wird das i4 Project-Team sowohl durch einen Vortrag als auch mit einem Stand den Besuchern viele kreative Möglichkeiten im Bereich XR vorstellen.

Frisches Potenzial durch XR-Technologien

Besucher der XR EXPO können das i4 Project-Team am Stand 1.8 besuchen. Möglichkeiten zum Austausch mit XR-Experten werden angeboten, aber auch direkte Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Projekte werden möglich gemacht. Die aktuellen XR-Technologien können hier mit Beispielen aus der Industrie live erlebt werden. „Wir freuen uns auf die Teilnahme an der XR EXPO. Damit haben wir die Gelegenheit, unsere Erfahrungen und unser Wissen mit anderen Fachleuten und Interessierten zu teilen“, so Olaf Engel, XR Consultant und Teil des i4 Project-Teams bei CAD Schroer. „XR-Technologien sind dabei, unsere Interaktion und Kommunikation grundlegend zu verändern. Unser Ziel ist es, dieses Potenzial freizusetzen und Unternehmen auf ihrem Weg in die XR-Zukunft zu begleiten.“

Nicht mehr lange warten

In einem Vortrag mit dem Titel ‚How to not wait for the metaverse‘ wird Joseph Scott, XR Software Developer bei CAD Schroer, dem Publikum einen tieferen Einblick in die heutigen Möglichkeiten von XR geben. Dabei geht es vor allem darum, eine Alternative zum Metaverse aufzuzeigen. Mit einem Einblick in bereits heute umgesetzte Projekte soll die Vielfalt von XR gezeigt werden. „Es geht uns darum, die Menschen dazu zu motivieren, nicht auf das Metaverse zu warten, sondern heute mit XR-Technologien durchzustarten“, so Joseph Scott.

Die Technologien sind da

„Die Technologien sind da und Unternehmen und Institutionen benötigen nur einen kleinen Wegweiser, um die richtige Richtung zu finden. Und genau diesen Wegweiser wollen wir ihnen mit unserem Vortrag bieten“, so Joseph Scott weiter. Besucher des Vortrags können sich von den kreativen Ideen des i4 Project-Teams inspirieren lassen und am i4 Project-Stand die Möglichkeiten zeigen lassen, wie sie diese neuen Technologien nutzen können, um ihre eigenen Innovationen voranzutreiben. Besucher der XR EXPO haben die Chance, sich mit den XR-Experten des i4 Project-Teams auszutauschen, live XR-Technologien zu erleben und direkt von Beispielen aus der Industrie zu profitieren.

Mehr zur XR EXPO und dem i4 Project-Team »

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR-/VR- oder IoT- (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

