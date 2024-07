Innovative Lösungen im Fokus auf der GaLaBau 2024

09.07.2024 – Auf der diesjährigen GaLaBau, 11. bis 14. September 2024 in Nürnberg, präsentiert HKL BAUMASCHINEN (Halle 7, Stand 224) eine große Auswahl innovativer Baumaschinen und Geräte für die vielfältigen Bedarfe der Anwender im Garten- und Landschaftsbau zur Miete und zum Kauf – darunter Neuheiten aus dem Bereich Akkutechnik sowie Produkte, die schwere körperliche Arbeiten im Galabau wesentlich erleichtern.

HKL Experten informieren die Fachbesucher umfassend über Produktneuheiten sowie über die Vorteile des Einsatzes von Mietmaschinen. Es gibt nützliche Tipps und kompetente Beratung zur Technik sowie optimalen Anwendung plus aktuelle Angebote aus dem großen HKL BAUSHOP Sortiment.

„Die GaLaBau bietet eine großartige Möglichkeit für ein persönliches Wiedersehen und den direkten fachlichen Austausch mit unseren Kunden. Im Dialog erfahren wir von deren Wünschen und Bedarfen. Auf dieser Basis verbessern wir unser Produktportfolio und unsere Services stetig weiter – so werden wir immer besser. Das ist unser Anspruch“, sagt Ulf Böge, Ressortleiter Unternehmenskommunikation bei HKL BAUMASCHINEN.

Als zuverlässiger Partner für den Galabau seit über 50 Jahren steht HKL für ein einzigartiges Leistungsspektrum aus Mieten, Kaufen und Service – dies umfasst ein großes Sortiment an hochwertigen Qualitätsprodukten, einfache Mietvorgänge, transparenten Abläufe, höchste Zuverlässigkeit und umfassende Serviceangebote. Neben Baumaschinen und Arbeitsbühnen stehen im HKL MIETPARK eine große Auswahl an Baugeräten, Werkzeugen, Raumsystemen, Stromerzeugern sowie Fahrzeugen zur Verfügung.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 140.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2023 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

