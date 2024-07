Gewinnspiel Live-Ziehung bei schuhplus Schuhe Übergrößen

Übergrößen-Schuhspezialist zieht Gewinner* zur Aktion „20 Jahre, 20 Preise“

Dörverden, 09. Juli 2024 – Der SchuhXL-Fachhändler schuhplus, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, freut sich, die Live-Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner der Jubiläumsaktion „20 Jahre, 20 Preise“ anzukündigen. Die feierliche Ziehung findet am 18. Juli um 14:00 Uhr im schuhplus-TV-Studio in Dörverden statt und wird live auf der Webseite von schuhplus sowie auf den sozialen Medienkanälen YouTube, Facebook und Instagram zeitlgleich übertragen. Die Live-Sendung wird geführt von Kay Zimmer (49) und Georg Mahn (48), die das Unternehmen gegründet haben und seitdem führen.

Rückblick auf 20 Jahre große Schuhe bei schuhplus

Der Nischenfachhändler schuhplus hat sich in über zwei Jahrzehnten zum führenden Versender für Damenschuhe in Übergrößen sowie Herrenschuhe in Übergrößen entwickelt. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Sortiment für Damen in den Größen 42-46 und Herren in den Größen 46-54 an. Mit einem Netzwerk von über 110 spezialisierten Webseiten ist schuhplus die erste Anlaufstelle für Menschen in Europa, die modische und bequeme Schuhe in Übergrößen suchen. Angefangen hat alles im Keller von Oma Zimmer. „Ich erinnere mich gut und gerne an die Zeit des jungen Internets. Bundesweit war eine enorme Energie und Aufbruchstimmung zu spüren. Tech-Unternehmen mit neuartigen Dienstleistungen entstanden; das Land zum Millennium war durchströmt von einem mitreißenden Machergeist. Leider ist davon gegenwärtig wenig übriggeblieben, und wir beobachten mit großer Sorge, wie sich das Unternehmertum in Deutschland mehr und mehr zurückbildet.“

Live-Ziehung am 18. Juli um 14:00 Uhr auf www.schuhplus.com

Nach über sechs Monaten geht eine fantastische Kamapgne zu Ende, beschreibt Zimmer den großen Erfolg der Geburstagsaktion. Der Höhepunkt zum Jubiläum ist die Live-Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner am 18. Juli um 14:00 Uhr im hauseigenen schuhplus-TV-Studio. Die Veranstaltung verspricht ein spannendes und unterhaltsames Event zu werden. Zuschauer können die Ziehung live auf der Webseite von schuhplus sowie auf YouTube, Facebook und Instagram verfolgen. Transparenz ist dabei für die schuhplus-Macher oberstes Gebot. „Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden per Zufallsgenerator live gezogen und namentlich in den Sozialen Medien veröffentlicht. Zusätzlich werden alle per Mail angeschrieben“, so Georg Mahn, allerdings gebe es eine wichtige Regel. „Laut Teilnahmebedingungen verfällt der Gewinnanspruch, wenn sich Gewinner* nicht zurückmelden! Das Überprüfen des Posteingangs und des Spam-Ordners sollte akribisch überprüft werden. Eine Rückmeldung liegt in purer Eigenverantwortung“, betont Mahn.

schuhplus Viralität und Reichweite

Die Entscheidung, die Ziehung viral über verschiedene Plattformen auszustrahlen, unterstreicht das Engagement von schuhplus, seine Kunden dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten – online und in den sozialen Medien. Durch die Nutzung von YouTube, Facebook und Instagram stellt schuhplus sicher, dass die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum eine breite und diverse Zielgruppe erreichen und ein echtes Gemeinschaftsgefühl erzeugen. „Die Jubiläumsaktion ist nicht ausschließlich eine Feier des langjährigen Erfolgs von schuhplus, sondern gleichwertig ein herzliches Dankeschön an die treue Kundschaft, die das Unternehmen über die Jahre hinweg unterstützt hat. Ohne die Unterstützung und das Vertrauen der Kundinnen und Kunden wäre schuhplus nicht an dem Punkt, wo wir heute stehen“, so Kay Zimmer dankbar. „Die Jubiläumsaktion ist eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben und die Wertschätzung des Unternehmens gegenüber seiner Kundschaft zu zeigen“, fügt Mahn hinzu.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.