Innovationspreis: Muschelgriff – jetzt auch nachhaltig

Randi L-Form-Drücker MOOM aus Abfall- und Recyclingmaterialien | Muschelschalen und Plastikflaschen als Werkstoffe

Nachhaltigen Produkten sieht man ihren umweltfreundlichen Charakter häufig nicht an. Eine neue Türklinke setzt hier einen Kontrapunkt: Nachhaltigkeit an der Tür, die man sehen und fühlen kann – mit einer leicht verständlichen Geschichte dahinter. Mit MOOM präsentiert ECO Schulte unter der Marke Randi auf der BAU in München einen Türdrücker, der fast vollständig aus Abfall- und Recyclingmaterial besteht. Er wurde mit dem Innovationspreis Architektur+Bauwesen 2023 ausgezeichnet.

Der Türdrücker in klassischer L-Form wurde gemeinsam mit Bjarne Hammer vom dänischen Architekturbüro Studio Hammer Lassen entwickelt. Hintergrund dieser skandinavischen Liaison: Die Marke Randi stammt aus der Stadt Randers in Dänemark und fertigt dort bis heute exklusive Architekturklinken.

Das Produkt ist ein echter Muschelgriff – und das hat hier nun mal gar nichts mit der Form zu tun: MOOM ist ein Akronym für „Made out of Mussels“ – also aus Muscheln gemacht. Tatsächlich bestehen rund 90 Prozent des verwendeten Materials aus zerkleinerten Muschelschalen, also den leerstehenden Häusern von Meerestieren, sowie aus Recycling-Plastikflaschen und Biomaterialien, die der Klinke eine marmorierte Optik und einen weichen, satinierten Griff verleihen. Jeder MOOM Türdrücker ist durch seine individuelle Färbung und Materialzusammensetzung ein Unikat.

Das Produkt des Türbeschlagspezialisten erfüllt die Beschlagnormen EN 1906 und DIN 18273 für Türdrücker an Feuer- und Rauchschutztüren. Für Produktmanager Dennis Hogrebe sind das Produkt und die Auszeichnung auf der Messe ein Grund zur Freude: „Es hat riesigen Spaß gemacht, sich an dieses Produkt in dieser Materialität heranzuwagen – und der Mut wurde belohnt!“

ECO Schulte ist ein System-Spezialist für Hard- und Software an der Tür. Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen entwickelt und fertigt hochwertige Beschläge, Türschließer, Bänder sowie Panik-, Schloss- und Verriegelungssysteme. An den Standorten Menden, Luckenwalde (Deutschland) und Zhuhai (China) werden aus verschiedensten Materialien wie Kunststoff, Leichtmetall, Edelstahl und Messing ganzheitliche Systeme rund um die Tür produziert. Ausführliche Informationen zu ECO Schulte und seinen Produkten finden Sie unter www.eco-schulte.de

