InLoox 11.8: Aktuelle Version vereinfacht die Projektarbeit in Outlook

Aufgaben- und Dokumentenmanagement sowie Zeiterfassung per Stoppuhr sind die wesentlichen Funktionen des neuen InLoox für Outlook Modern Add-in.

München, 21. März 2024 – Der Softwarehersteller InLoox hat seiner Projektmanagement-Plattform in der Version 11.8 ein neues InLoox für Outlook Modern Add-in spendiert. Damit lässt sich die produktive Outlook-Arbeit der Mitarbeitenden in Unternehmen um eine leistungsstarke intuitive Lösung erweitern, die in die täglichen Arbeitsabläufe nahtlos integriert ist. Das InLoox für Outlook Add-in bietet die wesentlichen Funktionen des Aufgaben- und Dokumentenmanagements sowie eine Zeiterfassung per Stoppuhr. Darüber hinaus wurden in InLoox 11.8 unter anderem Funktionen bei der Gantt-Planung, den Mindmaps sowie im Aufgabenbereich erweitert beziehungsweise verbessert.

„Kurz gesagt vereinfacht das InLoox für Outlook Add-in die tägliche Arbeit, weil es sich dort einfügt, wo die meisten Beschäftigten in Unternehmen sowieso den ganzen Tag arbeiten: in Outlook“, sagt Dr. Andreas Tremel, Mitgründer und Geschäftsführer der InLoox GmbH.

Durch das InLoox für Outlook Modern Add-in wird die Outlook-Ansicht des Anwenders um ein Seitenpanel ergänzt, das als Arbeitsplatz dient. Das Seitenpanel zeigt die aktuellen und anstehenden Aufgaben, die nach dem Fälligkeitsdatum sortiert sind. Somit ist erkennbar, welche Aufgaben Priorität haben. Die Aufgaben lassen sich direkt im Seitenpanel bearbeiten.

Überblick über die neuen Funktionen

Aufgabenmanagement plus KI-Assistent: Neue Aufgaben lassen sich direkt aus dem Seitenpanel heraus anlegen, jeweils mit oder ohne konkreten E-Mail-Bezug. Zusätzlich kann mit dem InLoox KI-Assistenten der Inhalt von E-Mails analysiert und auf der Grundlage dieses Inhalts Vorschläge für mögliche Aufgaben erstellt werden, die sich dann einfach übernehmen lassen. Zudem schätzt die KI den benötigten Aufwand für die jeweilige Aufgabe und schlägt ein Fertigstellungsdatum vor.

Aufgabenbearbeitung und -erledigung: Aufgaben lassen sich direkt im Seitenpanel bearbeiten, wie es auch in der InLoox Web App gehandhabt wird. Erledigte Aufgaben können direkt in der Liste abgehakt werden. Die tagesaktuell abgeschlossenen Aufgaben werden ganz unten in der Liste angezeigt. Dadurch können die Anwender ihren Tagesfortschritt beobachten und den Überblick behalten.

Dokumentenmanagement: Per Drag & Drop können Dokumente und E-Mail-Anhänge der Aufgabe hinzugefügt werden.

Zeiterfassung: Im Seitenpanel wird stets angezeigt, ob und für welche Aufgabe die Zeit aktuell getrackt wird. Die Zeiterfassung für Aufgaben kann sowohl über die Stoppuhr im Seitenpanel als auch innerhalb einzelner Aufgaben ausgeführt werden.

Auswahl weiterer Funktionsverbesserungen und -erweiterungen in InLoox 11.8 in Kürze

InLoox 11.8 kommt unter anderem mit verbesserten Funktionen in der Gantt-Planung, die das Planen komfortabler machen. So lassen sich nun im Seitenpanel sowohl zeitliche Einschränkungen von Vorgängen unmittelbar bearbeiten als auch die Farbe von Vorgängen festlegen.

Die Mindmaps sind um ein neues Seitenpanel erweitert worden, das mehr Funktionen umfasst. Zum Beispiel lassen sich die Mindmaps nun per Drag-and-Drop um Dokumente ergänzen.

Im Aufgabenbereich können die Anwender aufgrund der Verbesserungen unter anderem Aufgaben und Ressourcen flexibler organisieren. Außerdem erhalten sie einen umfassenderen Überblick über den Status von anstehenden und fortlaufenden Aufgaben sowie den Personen, denen diese zugeordnet sind.

Webinar am 26.04.2024, weitere Informationen, Link zum Download im Microsoft Store

Mehr über die Lösung können Interessenten in einem Webinar am 26. April erfahren. Anmeldung unter diesem Link: https://register.gotowebinar.com/rt/1031958071055564378

Weitere Infos zu InLoox 11.8 sind auf der Webseite unter Was gibt es Neues zu finden.

Das Add-in ist im Microsoft Store hier zum Download abrufbar.

Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 2001 gegründet und entwickelt Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Das Produktportfolio drei Editionen, InLoox Professional und InLoox Enterprise in der Cloud, sowie InLoox On-Prem zur Installation im eigenen Netzwerk. Endanwender können entweder via InLoox für Outlook, einer intuitiven, vollständig in Microsoft Outlook integrierten Projektmanagement-Software, über InLoox für Windows, oder über InLoox Web App auf ihre Projektdaten zugreifen. InLoox ist bei 15 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 60 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AOK plus, AVIS, Canon, Charite Berlin, Deutsches Rotes Kreuz, ElectronicPartner, Hitachi, Hoffmann Group, INTERNORM, Leonardo, Novartis, Pentax Europe, Schenker Deutschland, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m. www.inloox.de

