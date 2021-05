Immunsystem stärken mittels Quantenfeld Modulierung

QUILD.net ist eine neuartige Technologie im Feld der Alternativ-Medizin

Auf den Grundlagen der Quantenphysik und der Homöopathie erzielt eine neuartige Technologie mittels Quantenfeld Modulierung beachtliche Heilerfolge. Mit Hilfe spezifischer Feld-Informationen ist die Technologie in der Lage das Immunsystem zu stärken, EMF Strahlung zu harmonisieren und gar Viren, Bakterien und Allergien zu eliminieren.

Nach Aussage des Schweizer Forscher und Naturarztes Peter Baumann ist dies ein feinstofflicher Prozess, welcher das Energie-Feld des Patienten moduliert und den Körper in die Lage versetzt sich selbst zu heilen.

Die Technologie ist das Resultat seiner Forschung aus 25 Jahren. Anfänglich ausgebildet als Homöopath, verstand er früh das Prinzip der Heilungen mit “Informationen”. Wenn Homöopathie mittels der Information in den Kügelchen funktioniert, dann muss dasselbe Resultat auch durch eine Modulation des Quantenfeldes möglich sein. Das war der Beginn seiner Arbeit.

Am Anfang war die grosse Herausforderung, die Resultate einer medizinischen Behandlung zu messen, erklärt er uns im Interview. Erst mit der ebenfalls von ihm entwickelten Bi-Digitalen Resonanz Diagnostik, konnte er die Heilverläufe bestätigen. Dabei nahm er den von der Kinesiologie bekannten Muskeltest zur Hilfe. Die so genannte HelperOne Methode erlaubt ihm heute in wenigen Minuten, messerscharfe Diagnosen zu erzielen und Behandlungsverläufe zu kontrollieren. Durch diese Methode hat der Therapeut die Möglichkeit bekommen, seine Therapien genaustens auf den Heilverlauf zu kontrollieren. Heute arbeiten Therapeuten weltweit mit dieser Methode und erzielen bessere Behandlungsresultate.

Seit September 2020, teilt er die Technologie auf der Webseite QUILD.net. Jedermann kann sein persönliches Taschen Quantenfeld zusammenstellen und sofort aktivieren. Im Moment gibt es QUILDs zur Stärkung des Immune Systems, Schutz vor EMF-Strahlung, aber auch QUILDs für Heuschnupfen, Herpes und Arthrose geplagte.

Peter Baumann schliesst mit den Worten; Ich hoffe mit meiner Technologie einen positiven Beitrag zur Gesundheit der Menschen zu leisten. QUILDs geben suchenden im Feld der Alternativ-Medizin tolle neue Möglichkeiten. Mein Kredo ist, jede wirkliche Heilung sollte eine Selbstheilung sein. Die QUILDs, die kleinen Helfer sind eine Möglichkeit dies zu erreichen!

Peter Baumann betreibt die Webseite QUILD.net partnerschaftlich mit der Firma Trentsetter GmbH mit Sitz in Freienbach / SZ in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite Quild.net.

Kontakt

QUILD.net c/o Trentsetter GmbH

Andreas Koller

Seestrasse 205

8806 Bäch

+41 (0)44 500 01 19

a.koller@quild.net

https://quild.net/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.