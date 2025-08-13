Immosmart verzeichnet Rekordwachstum im ersten Halbjahr 2025

Die Immosmart GmbH kann im ersten Halbjahr 2025 auf ein Rekordwachstum zurückblicken, was sich in einem Transaktionsvolumen von 58,9 % niederschlägt. Die Verkaufszahlen stiegen um 73,7 %, was auf eine erfolgreiche Marktanpassung hinweist. Auch der Nettoerlös stieg um 64,6 %, ein Zeichen für die robuste Performance und die Zufriedenheit der Kunden.

Transaktionsvolumen steigt um fast 60 % – Zahl der Verkäufe legt um über 70 % zu

Nach einer anspruchsvollen Phase auf dem Münchner Immobilienmarkt in den Jahren 2023 und 2024 meldet die Immosmart GmbH für das erste Halbjahr 2025 wieder deutliche Zuwächse. Das Transaktionsvolumen bei Immobilienverkäufen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 58,9 %, die Zahl der abgeschlossenen Verkäufe sogar um 73,7 %. Auch der Nettoerlös entwickelte sich positiv und legte um 64,6 % zu.

„Deutlich gestiegene Zinsen und der Einbruch des Immobilienmarktes im Jahr 2023 ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Nach vielen Jahren des Wachstums waren die letzten zwei Jahre für uns eine echte Bewährungsprobe“, erklärt Fritz Stelzer, Gründer und Geschäftsführer von Immosmart. „Wir haben diese Phase genutzt, um unsere strategische Ausrichtung inklusive der internen Prozesse zu überprüfen, an die veränderten Marktbedingungen anzupassen und intensiv an der Akquisition zu arbeiten.“

Besonders stolz zeigt sich Stelzer darüber, dass das eigenkapitalstarke Unternehmen trotz der Marktkrise nicht wie einige andere Marktteilnehmer Stellen abbauen musste:

„Unser starkes Team ist vollständig zusammengeblieben – und seit diesem Jahr sogar gewachsen. Das zahlt sich nun aus. Mit dem erfolgreichen ersten Halbjahr, exzellenten Kundenfeedbacks und einer sehr guten Auftragslage für die kommenden Monate sind wir hochmotiviert, 2025 zum vermutlich erfolgreichsten Jahr in der Geschichte von Immosmart zu machen.“

Firmenvorstellung:

Die Immosmart GmbH ist ein renommiertes, in München ansässiges Immobilienunternehmen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung spezialisiert sich die Firma auf den Verkauf, die Vermietung und den Kauf von Immobilien. Als eines von wenigen Maklerbüros bietet Immosmart auch professionelle Unterstützung im Bereich Baufinanzierung, Kaufbegleitung und Immobilienmediation zur Lösung komplexer Konfliktsituationen – etwa bei Erbschaften oder Scheidungen.

Besonderen Wert legt das Unternehmen auf persönliche, individuelle Betreuung, marktgerechte Bewertungen und eine hochwertige Vermarktung, vom ersten Beratungsgespräch bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Die über 500 5-Sterne-Bewertungen bei Google sind ein klarer Beleg für die hohe Kundenzufriedenheit und die anerkannte Qualität von Immosmart in der Immobilienbranche.

Über Fritz Stelzer:

Fritz Stelzer ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter bei Immosmart.

Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, diversen Förder- und Managementprogrammen sowie einer langjährigen Berater- und Führungslaufbahn bei der HypoVereinsbank in den Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung und Immobilien, verantwortete Fritz Stelzer von 2001 bis 2008 den Aufbau des Zentral- und Regionalgeschäftes im Bereich der Baufinanzierung bei der Interhyp AG, einem der führenden Anbieter für Immobilienfinanzierung in Deutschland.

Im Jahr 2009 gründete er die Immosmart GmbH mit dem Ziel, das Maklergeschäft neu zu definieren, Qualitätsführer in München zu werden und einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen.

Pressekontakt:

Immosmart GmbH

Fritz Stelzer

Färbergraben 12

80331 München

Telefon 089 41 41 88 800

E-Mail: presse@immosmart.de

www.immosmart.de

Originalinhalt von Monika Rose, veröffentlicht unter dem Titel „Immosmart verzeichnet starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025„, übermittelt durch Prnews24.com

Copyright Bild: (c) Immosmart GmbH